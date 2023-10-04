https://ria.ru/20231004/festival-1900140618.html
Российский ресторанный фестиваль объединил заведения 50 городов страны
Российский ресторанный фестиваль объединил заведения 50 городов страны - РИА Новости, 04.10.2023
Российский ресторанный фестиваль объединил заведения 50 городов страны
Стартовал восьмой Российский ресторанный фестиваль, который будет проходить 15 октября 2023 года, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T02:30
2023-10-04T02:30
2023-10-04T02:30
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владивосток
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гастрономия
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Стартовал восьмой Российский ресторанный фестиваль, который будет проходить 15 октября 2023 года, сообщили в пресс-службе проекта.В событии принимают участие больше 800 лучших ресторанов из 50 городов – охвачена вся Россия от Калининграда до Владивостока.“Вся страна на 15 дней превратилась в самый масштабный гастрономический фестиваль в мире. Разумеется, представлены главные туристические направления этого года – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород”, – отмечается в релизе."Цели РРФ в этом году – продолжить поддерживать индустрию и дать возможность всем жителям страны изучить лучшие рестораны как дома, так и в отпуске. Акцент на локальные продукты, блестящий сервис и действительно новаторские блюда – российские рестораны уже давно вышли на высочайший уровень во всем мире. Нашей стране есть, чем гордиться, и РРФ это вновь докажет", – говорит основатель фестиваля Александр Сысоев.Лучшие рестораны предлагают гостям дегустационные сеты из 3-5 популярных или новых блюд по фиксированной цене – за 1390, 1990, 2990 рублей. Изучить список участников 2023 года можно на сайте www.foodfestival.ru.
https://ria.ru/20230918/vino-1896884339.html
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новости - туризм, россия, владивосток, калининград, гастрономия
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Владивосток, Калининград, гастрономия
Российский ресторанный фестиваль объединил заведения 50 городов страны
В Российском ресторанном фестивале участвуют 800 лучших заведений из 50 городов
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Стартовал восьмой Российский ресторанный фестиваль, который будет проходить 15 октября 2023 года, сообщили в пресс-службе проекта.
В событии принимают участие больше 800 лучших ресторанов из 50 городов – охвачена вся Россия
от Калининграда
до Владивостока
.
“Вся страна на 15 дней превратилась в самый масштабный гастрономический фестиваль в мире. Разумеется, представлены главные туристические направления этого года – Москва
, Санкт-Петербург
, Сочи
, Казань
и Нижний Новгород”, – отмечается в релизе.
"Цели РРФ в этом году – продолжить поддерживать индустрию и дать возможность всем жителям страны изучить лучшие рестораны как дома, так и в отпуске. Акцент на локальные продукты, блестящий сервис и действительно новаторские блюда – российские рестораны уже давно вышли на высочайший уровень во всем мире. Нашей стране есть, чем гордиться, и РРФ это вновь докажет", – говорит основатель фестиваля Александр Сысоев.
Лучшие рестораны предлагают гостям дегустационные сеты из 3-5 популярных или новых блюд по фиксированной цене – за 1390, 1990, 2990 рублей. Изучить список участников 2023 года можно на сайте www.foodfestival.ru.
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