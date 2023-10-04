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В Эстонии будут штрафовать за лечение мухоморами и диоксидом хлора - РИА Новости, 04.10.2023
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17:57 04.10.2023 (обновлено: 17:58 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/estoniya-1900508340.html
В Эстонии будут штрафовать за лечение мухоморами и диоксидом хлора
В Эстонии будут штрафовать за лечение мухоморами и диоксидом хлора - РИА Новости, 04.10.2023
В Эстонии будут штрафовать за лечение мухоморами и диоксидом хлора
Министерство социальных дел Эстонии подготовило законопроект о народном здравоохранении, который предусматривает штрафы для людей, призывающих в СМИ или... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:57
2023-10-04T17:58
в мире
здоровье - общество
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Министерство социальных дел Эстонии подготовило законопроект о народном здравоохранении, который предусматривает штрафы для людей, призывающих в СМИ или социальных сетях употреблять для лечения ядовитые вещества, такие как диоксид хлора или мухоморы, сообщил в среду портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. "Министерство социальных дел Эстонии намерено штрафовать людей, призывающих в СМИ или социальных сетях употреблять для лечения ядовитые вещества, такие как диоксид хлора, лягушачий яд или мухоморы. Если максимальный размер штрафа для частного лица составит 1600 евро, то юридическому лицу, распространяющему опасные рекомендации, грозит сумма до 80 тысяч евро", - говорится в сообщении. Министерство уточнило, что нельзя будет публично поощрять употребление веществ, которые в лаборатории департамента здоровья признаны ядовитыми и опасными для здоровья. Штрафы будут назначаться только в том случае, если ситуацию нельзя разрешить другим способом, и с поставщиком услуг в первую очередь попытаются поговорить. Консультирование продавцов важно, поскольку некоторые из них могут просто не осознавать пределы токсичности продукции, иногда достаточно одного только разговора, поскольку несоблюдение закона может быть не сознательным и непреднамеренным. Министерство социальных дел отправит проект нового закона о народном здравоохранении на согласование в ближайшие недели, и он заменит закон о народном здравоохранении, действующий с 1995 года. Согласно планам, новый закон может вступить в силу 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20230927/narkotiki-1898922318.html
https://ria.ru/20231004/opros-1900370459.html
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в мире, здоровье - общество, эстония
В мире, Здоровье - Общество, Эстония
В Эстонии будут штрафовать за лечение мухоморами и диоксидом хлора

ERR: в Эстонии будут штрафовать за лечение ядовитыми веществами

© iStock.com / Madeleine_SteinbachМухомор
Мухомор - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© iStock.com / Madeleine_Steinbach
Мухомор. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. Министерство социальных дел Эстонии подготовило законопроект о народном здравоохранении, который предусматривает штрафы для людей, призывающих в СМИ или социальных сетях употреблять для лечения ядовитые вещества, такие как диоксид хлора или мухоморы, сообщил в среду портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
"Министерство социальных дел Эстонии намерено штрафовать людей, призывающих в СМИ или социальных сетях употреблять для лечения ядовитые вещества, такие как диоксид хлора, лягушачий яд или мухоморы. Если максимальный размер штрафа для частного лица составит 1600 евро, то юридическому лицу, распространяющему опасные рекомендации, грозит сумма до 80 тысяч евро", - говорится в сообщении.
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Министерство уточнило, что нельзя будет публично поощрять употребление веществ, которые в лаборатории департамента здоровья признаны ядовитыми и опасными для здоровья. Штрафы будут назначаться только в том случае, если ситуацию нельзя разрешить другим способом, и с поставщиком услуг в первую очередь попытаются поговорить.
Консультирование продавцов важно, поскольку некоторые из них могут просто не осознавать пределы токсичности продукции, иногда достаточно одного только разговора, поскольку несоблюдение закона может быть не сознательным и непреднамеренным.
Министерство социальных дел отправит проект нового закона о народном здравоохранении на согласование в ближайшие недели, и он заменит закон о народном здравоохранении, действующий с 1995 года. Согласно планам, новый закон может вступить в силу 1 января 2025 года.
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