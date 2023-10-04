https://ria.ru/20231004/eskalatsiya-1900512964.html

Россия встревожена из-за реализации планов США по развертыванию вооружения

Россия встревожена из-за реализации планов США по развертыванию вооружения - РИА Новости, 04.10.2023

Россия встревожена из-за реализации планов США по развертыванию вооружения

Россия встревожена потенциальной эскалацией из-за реализации планов США по развертыванию вооружений, которые были запрещены ДРСМД, заявил на заседании Первого... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:12

2023-10-04T18:12

2023-10-04T18:40

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сша

вашингтон (штат)

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ООН, 4 окт – РИА Новости. Россия встревожена потенциальной эскалацией из-за реализации планов США по развертыванию вооружений, которые были запрещены ДРСМД, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов."Запад продолжает повышать ставки, опасно балансируя на грани прямого вооруженного конфликта ядерных держав. Вызывает глубокую тревогу потенциальная эскалация в результате реализации США планов по развертыванию вооружений, которые ранее были запрещены по денонсированному Вашингтоном Договору по РСМД", - сказал Воронцов.

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

россия

сша

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россия, сша, вашингтон (штат), генеральная ассамблея оон, оон, в мире