https://ria.ru/20231004/ekvador-1900313179.html
МИД Эквадора заявил, что США смогут проводить операции на территории страны
МИД Эквадора заявил, что США смогут проводить операции на территории страны - РИА Новости, 04.10.2023
МИД Эквадора заявил, что США смогут проводить операции на территории страны
Министр иностранных дел Эквадора Густаво Манрике заявил, что войска США смогут проводить на территории и в водах южноамериканской страны операции по борьбе с... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T01:55
2023-10-04T01:55
2023-10-04T01:55
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гильермо лассо
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КИТО, 4 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Эквадора Густаво Манрике заявил, что войска США смогут проводить на территории и в водах южноамериканской страны операции по борьбе с наркотрафиком, незаконной рыбной ловлей, торговлей топливом и людьми. "Дело не в том, что они (США) будут размещать свои войска, а в том, что они будут заходить на короткие периоды времени, проводить операции и уходить... Эквадорские власти также будут размещаться на иностранных кораблях, чтобы не терять суверенитет и чтобы именно наши власти принимали ключевые решения в отношении операций", - сказал в ходе пресс-конференции в Кито глава МИД, комментируя соглашения, подписанные в ходе недавнего визита в США президента Гильермо Лассо. По словам министра Манрике, еще одно заключенное соглашение обеспечивает правовую основу передвижения официальных лиц и войск США по территории Эквадора. Ранее власти двух стран без этих подробностей сообщали, что соглашения, подписанные в ходе визита Лассо, направлены на укрепление сотрудничества в борьбе с незаконным рыболовством и незаконным оборотом наркотиков. По имеющимся данным, операции будут проводиться против подозрительных судов и судов без гражданства или судов, считающихся не имеющими гражданства, сообщил президент Эквадора.
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в мире, сша, эквадор, гильермо лассо, кито
В мире, США, Эквадор, Гильермо Лассо, Кито
МИД Эквадора заявил, что США смогут проводить операции на территории страны
Глава МИД Эквадора Манрике: США смогут проводить операции на территории страны
КИТО, 4 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Эквадора Густаво Манрике заявил, что войска США смогут проводить на территории и в водах южноамериканской страны операции по борьбе с наркотрафиком, незаконной рыбной ловлей, торговлей топливом и людьми.
«
"Дело не в том, что они (США) будут размещать свои войска, а в том, что они будут заходить на короткие периоды времени, проводить операции и уходить... Эквадорские власти также будут размещаться на иностранных кораблях, чтобы не терять суверенитет и чтобы именно наши власти принимали ключевые решения в отношении операций", - сказал в ходе пресс-конференции в Кито глава МИД, комментируя соглашения, подписанные в ходе недавнего визита в США президента Гильермо Лассо.
По словам министра Манрике, еще одно заключенное соглашение обеспечивает правовую основу передвижения официальных лиц и войск США по территории Эквадора.
Ранее власти двух стран без этих подробностей сообщали, что соглашения, подписанные в ходе визита Лассо, направлены на укрепление сотрудничества в борьбе с незаконным рыболовством и незаконным оборотом наркотиков.
По имеющимся данным, операции будут проводиться против подозрительных судов и судов без гражданства или судов, считающихся не имеющими гражданства, сообщил президент Эквадора.
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