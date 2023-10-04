https://ria.ru/20231004/ekvador-1900313179.html

МИД Эквадора заявил, что США смогут проводить операции на территории страны

МИД Эквадора заявил, что США смогут проводить операции на территории страны - РИА Новости, 04.10.2023

МИД Эквадора заявил, что США смогут проводить операции на территории страны

Министр иностранных дел Эквадора Густаво Манрике заявил, что войска США смогут проводить на территории и в водах южноамериканской страны операции по борьбе с... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T01:55

2023-10-04T01:55

2023-10-04T01:55

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КИТО, 4 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Эквадора Густаво Манрике заявил, что войска США смогут проводить на территории и в водах южноамериканской страны операции по борьбе с наркотрафиком, незаконной рыбной ловлей, торговлей топливом и людьми. "Дело не в том, что они (США) будут размещать свои войска, а в том, что они будут заходить на короткие периоды времени, проводить операции и уходить... Эквадорские власти также будут размещаться на иностранных кораблях, чтобы не терять суверенитет и чтобы именно наши власти принимали ключевые решения в отношении операций", - сказал в ходе пресс-конференции в Кито глава МИД, комментируя соглашения, подписанные в ходе недавнего визита в США президента Гильермо Лассо. По словам министра Манрике, еще одно заключенное соглашение обеспечивает правовую основу передвижения официальных лиц и войск США по территории Эквадора. Ранее власти двух стран без этих подробностей сообщали, что соглашения, подписанные в ходе визита Лассо, направлены на укрепление сотрудничества в борьбе с незаконным рыболовством и незаконным оборотом наркотиков. По имеющимся данным, операции будут проводиться против подозрительных судов и судов без гражданства или судов, считающихся не имеющими гражданства, сообщил президент Эквадора.

https://ria.ru/20230816/strakh-1890472804.html

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в мире, сша, эквадор, гильермо лассо, кито