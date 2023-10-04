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Для допвыплат военным за пределами России применят повышающий коэффициент
Для допвыплат военным за пределами России применят повышающий коэффициент - РИА Новости, 04.10.2023
Для допвыплат военным за пределами России применят повышающий коэффициент
Общий повышающий коэффициент применят для дополнительных выплат российским военнослужащим, проходящим службу в воинских формированиях за пределами РФ или в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T04:08
2023-10-04T04:08
2023-10-04T04:08
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Общий повышающий коэффициент применят для дополнительных выплат российским военнослужащим, проходящим службу в воинских формированиях за пределами РФ или в условиях чрезвычайного положения, соответствующее постановление кабмина РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Пункт 3 Правил выплаты денежного довольствия военнослужащим, проходящим военную службу в воинских формированиях за пределами территории РФ, а также военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах... дополнить абзацем...: "Указанным военнослужащим, которым к денежному довольствию повышающие коэффициенты установлены одновременно по различным основаниям, применяется общий (суммарный) повышающий коэффициент", - говорится в документе. Уточняется, что размер коэффициента зависит от района прохождения службы. Так, в районе, расположенном на высоте более 3000 метров над уровнем моря, он составит 1,35, на высоте от 2001 до 3000 метров - 1,25, от 1500 до 2000 метров - 1,15. Постановление вступает в силу со дня его опубликования - 3 октября 2023 года.
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россия
Для допвыплат военным за пределами России применят повышающий коэффициент
Для допвыплат военным за пределами России применят общий повышающий коэффициент
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Общий повышающий коэффициент применят для дополнительных выплат российским военнослужащим, проходящим службу в воинских формированиях за пределами РФ или в условиях чрезвычайного положения, соответствующее постановление кабмина РФ размещено на сайте
официального опубликования правовых актов.
"Пункт 3 Правил выплаты денежного довольствия военнослужащим, проходящим военную службу в воинских формированиях за пределами территории РФ, а также военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах... дополнить абзацем...: "Указанным военнослужащим, которым к денежному довольствию повышающие коэффициенты установлены одновременно по различным основаниям, применяется общий (суммарный) повышающий коэффициент", - говорится в документе.
Уточняется, что размер коэффициента зависит от района прохождения службы. Так, в районе, расположенном на высоте более 3000 метров над уровнем моря, он составит 1,35, на высоте от 2001 до 3000 метров - 1,25, от 1500 до 2000 метров - 1,15.
Постановление вступает в силу со дня его опубликования - 3 октября 2023 года.
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