https://ria.ru/20231004/dopvyplaty-1900317221.html

Для допвыплат военным за пределами России применят повышающий коэффициент

Для допвыплат военным за пределами России применят повышающий коэффициент - РИА Новости, 04.10.2023

Для допвыплат военным за пределами России применят повышающий коэффициент

Общий повышающий коэффициент применят для дополнительных выплат российским военнослужащим, проходящим службу в воинских формированиях за пределами РФ или в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T04:08

2023-10-04T04:08

2023-10-04T04:08

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454038_0:284:3030:1988_1920x0_80_0_0_303e454e0a6602c13095b21f0b51e97f.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Общий повышающий коэффициент применят для дополнительных выплат российским военнослужащим, проходящим службу в воинских формированиях за пределами РФ или в условиях чрезвычайного положения, соответствующее постановление кабмина РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Пункт 3 Правил выплаты денежного довольствия военнослужащим, проходящим военную службу в воинских формированиях за пределами территории РФ, а также военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах... дополнить абзацем...: "Указанным военнослужащим, которым к денежному довольствию повышающие коэффициенты установлены одновременно по различным основаниям, применяется общий (суммарный) повышающий коэффициент", - говорится в документе. Уточняется, что размер коэффициента зависит от района прохождения службы. Так, в районе, расположенном на высоте более 3000 метров над уровнем моря, он составит 1,35, на высоте от 2001 до 3000 метров - 1,25, от 1500 до 2000 метров - 1,15. Постановление вступает в силу со дня его опубликования - 3 октября 2023 года.

https://ria.ru/20230928/chelyabinsk-1899197921.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия