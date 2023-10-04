https://ria.ru/20231004/dnr-1900347364.html
Пушилин поздравил учителей ДНР с приближающимся профессиональным праздником
Пушилин поздравил учителей ДНР с приближающимся профессиональным праздником - РИА Новости, 04.10.2023
Пушилин поздравил учителей ДНР с приближающимся профессиональным праздником
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил учителей из разных городов республики с их профессиональным праздником и вручил премии за достижения в преподавательской и... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:12
2023-10-04T10:12
2023-10-04T10:12
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мариуполь
горловка
денис пушилин
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МАРИУПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил учителей из разных городов республики с их профессиональным праздником и вручил премии за достижения в преподавательской и воспитательной деятельности лучшим педагогам, определенным по итогам конкурса. День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября. "Ваша профессия очень добрая и очень значимая для государства, потому что вы формируете будущее, потому что вкладываете в наших детей и следующее поколение. Те основы, тот фундамент, которыми пользуется ребенок, подрастая, всю свою жизнь. Я с большой честью сегодня хочу вручить вам награды", - сказал Пушилин на мероприятии в Мариуполе. Об условиях участия в конкурсе рассказала одна из отличившихся преподавательниц – учительница французского языка из прифронтового города Горловки Лилия Кива."Прежде всего акцент делается на участие и призерство наших учеников во всероссийских, муниципальных олимпиадах, международных конкурсах и всем, что связано с воспитательной работой", - отметила она.
https://ria.ru/20230930/pushilin-1899600706.html
https://ria.ru/20231003/linii-1900178916.html
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донецкая народная республика, мариуполь, горловка, денис пушилин, россия
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Горловка, Денис Пушилин, Россия
Пушилин поздравил учителей ДНР с приближающимся профессиональным праздником
Пушилин поздравил учителей республики с их профессиональным праздником