https://ria.ru/20231004/dnr-1900347364.html

Пушилин поздравил учителей ДНР с приближающимся профессиональным праздником

Пушилин поздравил учителей ДНР с приближающимся профессиональным праздником - РИА Новости, 04.10.2023

Пушилин поздравил учителей ДНР с приближающимся профессиональным праздником

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил учителей из разных городов республики с их профессиональным праздником и вручил премии за достижения в преподавательской и... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:12

2023-10-04T10:12

2023-10-04T10:12

донецкая народная республика

мариуполь

горловка

денис пушилин

россия

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МАРИУПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин поздравил учителей из разных городов республики с их профессиональным праздником и вручил премии за достижения в преподавательской и воспитательной деятельности лучшим педагогам, определенным по итогам конкурса. День учителя ежегодно отмечается во всем мире 5 октября. "Ваша профессия очень добрая и очень значимая для государства, потому что вы формируете будущее, потому что вкладываете в наших детей и следующее поколение. Те основы, тот фундамент, которыми пользуется ребенок, подрастая, всю свою жизнь. Я с большой честью сегодня хочу вручить вам награды", - сказал Пушилин на мероприятии в Мариуполе. Об условиях участия в конкурсе рассказала одна из отличившихся преподавательниц – учительница французского языка из прифронтового города Горловки Лилия Кива."Прежде всего акцент делается на участие и призерство наших учеников во всероссийских, муниципальных олимпиадах, международных конкурсах и всем, что связано с воспитательной работой", - отметила она.

https://ria.ru/20230930/pushilin-1899600706.html

https://ria.ru/20231003/linii-1900178916.html

донецкая народная республика

мариуполь

горловка

россия

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донецкая народная республика, мариуполь, горловка, денис пушилин, россия