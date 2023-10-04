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В Челябинске возбудили дело из-за рекламы мухоморов на машине - РИА Новости, 04.10.2023
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16:01 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/delo-1900474480.html
В Челябинске возбудили дело из-за рекламы мухоморов на машине
В Челябинске возбудили дело из-за рекламы мухоморов на машине - РИА Новости, 04.10.2023
В Челябинске возбудили дело из-за рекламы мухоморов на машине
Челябинское управление ФАС возбудило дело из-за размещения на автомобиле в Челябинске рекламы "мухомора", сообщила пресс-служба регионального УФАС. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:01
2023-10-04T16:01
происшествия
челябинск
уфас
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 окт – РИА Новости. Челябинское управление ФАС возбудило дело из-за размещения на автомобиле в Челябинске рекламы "мухомора", сообщила пресс-служба регионального УФАС. Как ранее информировало региональное отделение ОНФ, в отделение поступали жалобы от жителей Челябинска, которые стали часто наблюдать в городе автомобиль с рекламой психоактивного вещества. Яркая, красочная реклама (на автомобиле бело-красного цвета написано: "микродозинг красного мухомора" и "легально", указан номер телефона) привлекала взгляды прохожих. ОНФ направил обращения в УФАС, чтобы те дали правовую оценку рекламе галлюциногенных препаратов. В челябинском УФАС поясняли, что обращение ОНФ изучается на предмет наличия признаков нарушения закона о рекламе. "Антимонопольная служба усматривает в действиях рекламодателя и рекламораспространителя признаки нарушения Закона о рекламе при рекламировании указанной продукции. Заседание комиссии назначено на 15 ноября", - говорится в сообщении. УФАС поясняет, что речь идет о фирме "Мухоморыч", на своем сайте компания реализует капсулы с высушенным красным мухомором. По данным УФАС, согласно пункту 2 статьи 7 Закона о рекламе не допускается реклама наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ.
https://ria.ru/20231001/griby-1899071778.html
https://ria.ru/20230727/otravlenie_gribami-1886731365.html
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РИА Новости
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происшествия, челябинск, уфас, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Происшествия, Челябинск, УФАС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
В Челябинске возбудили дело из-за рекламы мухоморов на машине

Челябинское УФАС возбудило дело из-за рекламы мухоморов на машине

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкМухомор
Мухомор - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 окт – РИА Новости. Челябинское управление ФАС возбудило дело из-за размещения на автомобиле в Челябинске рекламы "мухомора", сообщила пресс-служба регионального УФАС.
Как ранее информировало региональное отделение ОНФ, в отделение поступали жалобы от жителей Челябинска, которые стали часто наблюдать в городе автомобиль с рекламой психоактивного вещества. Яркая, красочная реклама (на автомобиле бело-красного цвета написано: "микродозинг красного мухомора" и "легально", указан номер телефона) привлекала взгляды прохожих. ОНФ направил обращения в УФАС, чтобы те дали правовую оценку рекламе галлюциногенных препаратов. В челябинском УФАС поясняли, что обращение ОНФ изучается на предмет наличия признаков нарушения закона о рекламе.
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"Антимонопольная служба усматривает в действиях рекламодателя и рекламораспространителя признаки нарушения Закона о рекламе при рекламировании указанной продукции. Заседание комиссии назначено на 15 ноября", - говорится в сообщении.
УФАС поясняет, что речь идет о фирме "Мухоморыч", на своем сайте компания реализует капсулы с высушенным красным мухомором.
По данным УФАС, согласно пункту 2 статьи 7 Закона о рекламе не допускается реклама наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Мухомор красный является наиболее узнаваемым ядовитым грибом. Мухомор содержит ряд токсических соединений, часть из которых обладает психотропным эффектом, одним из таких веществ является иботеновая кислота. Она обладает нейротоксичными свойствами и вызывает гибель клеток мозга, чем и объясняется ее галлюциногенный эффект. Механизм действия микродоз мухомора на организм человека не изучен.

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ПроисшествияЧелябинскУФАСФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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