https://ria.ru/20231004/delo-1900474480.html

В Челябинске возбудили дело из-за рекламы мухоморов на машине

В Челябинске возбудили дело из-за рекламы мухоморов на машине - РИА Новости, 04.10.2023

В Челябинске возбудили дело из-за рекламы мухоморов на машине

Челябинское управление ФАС возбудило дело из-за размещения на автомобиле в Челябинске рекламы "мухомора", сообщила пресс-служба регионального УФАС. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:01

2023-10-04T16:01

2023-10-04T16:01

происшествия

челябинск

уфас

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 окт – РИА Новости. Челябинское управление ФАС возбудило дело из-за размещения на автомобиле в Челябинске рекламы "мухомора", сообщила пресс-служба регионального УФАС. Как ранее информировало региональное отделение ОНФ, в отделение поступали жалобы от жителей Челябинска, которые стали часто наблюдать в городе автомобиль с рекламой психоактивного вещества. Яркая, красочная реклама (на автомобиле бело-красного цвета написано: "микродозинг красного мухомора" и "легально", указан номер телефона) привлекала взгляды прохожих. ОНФ направил обращения в УФАС, чтобы те дали правовую оценку рекламе галлюциногенных препаратов. В челябинском УФАС поясняли, что обращение ОНФ изучается на предмет наличия признаков нарушения закона о рекламе. "Антимонопольная служба усматривает в действиях рекламодателя и рекламораспространителя признаки нарушения Закона о рекламе при рекламировании указанной продукции. Заседание комиссии назначено на 15 ноября", - говорится в сообщении. УФАС поясняет, что речь идет о фирме "Мухоморыч", на своем сайте компания реализует капсулы с высушенным красным мухомором. По данным УФАС, согласно пункту 2 статьи 7 Закона о рекламе не допускается реклама наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ.

https://ria.ru/20231001/griby-1899071778.html

https://ria.ru/20230727/otravlenie_gribami-1886731365.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, уфас, федеральная антимонопольная служба (фас россии)