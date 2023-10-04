https://ria.ru/20231004/delo-1900316330.html

В Чите возбудили дело из-за взрыва в котельной, где пострадали двое рабочих

В Чите возбудили дело из-за взрыва в котельной, где пострадали двое рабочих - РИА Новости, 04.10.2023

В Чите возбудили дело из-за взрыва в котельной, где пострадали двое рабочих

Следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва в котельной в Чите, в результате которого пострадали двое рабочих, сообщили в пресс-службе СУСК по... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T03:52

2023-10-04T03:52

2023-10-04T03:52

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забайкальский край

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ЧИТА, 4 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва в котельной в Чите, в результате которого пострадали двое рабочих, сообщили в пресс-службе СУСК по Забайкальскому краю. В пятницу в Чите произошел взрыв в котельной. Причиной стала разгерметизация котла во время пробного запуска. Двое рабочих были госпитализированы в тяжелом состоянии. "Следователями по результатам доследственной проверки по факту инцидента с отопительным котлом, в результате которого пострадали два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении. По версии следствия, сотрудники ООО "Энергокомплект" нарушили требования правил техники безопасности и не произвели необходимый инструктаж с работником предприятия при проведении работ, не обеспечили контроль за их выполнением. В результате из-за неправильной эксплуатации котла произошла его разгерметизация. Два работника предприятия получили травмы различной степени тяжести, в том числе ожоги, переломы. "В настоящий момент следователи работают с документами, изъятыми в офисе ООО "Энергокомплект". В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы - медицинские, генотипоскопическая, взрывотехническая. Допрашиваются руководство и работники ООО, другие свидетели", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230929/delo-1899510356.html

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происшествия, чита, забайкальский край, россия