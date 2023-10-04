https://ria.ru/20231004/delo-1900316330.html
В Чите возбудили дело из-за взрыва в котельной, где пострадали двое рабочих
В Чите возбудили дело из-за взрыва в котельной, где пострадали двое рабочих - РИА Новости, 04.10.2023
В Чите возбудили дело из-за взрыва в котельной, где пострадали двое рабочих
Следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва в котельной в Чите, в результате которого пострадали двое рабочих, сообщили в пресс-службе СУСК по... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T03:52
2023-10-04T03:52
2023-10-04T03:52
происшествия
чита
забайкальский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
ЧИТА, 4 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва в котельной в Чите, в результате которого пострадали двое рабочих, сообщили в пресс-службе СУСК по Забайкальскому краю. В пятницу в Чите произошел взрыв в котельной. Причиной стала разгерметизация котла во время пробного запуска. Двое рабочих были госпитализированы в тяжелом состоянии. "Следователями по результатам доследственной проверки по факту инцидента с отопительным котлом, в результате которого пострадали два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении. По версии следствия, сотрудники ООО "Энергокомплект" нарушили требования правил техники безопасности и не произвели необходимый инструктаж с работником предприятия при проведении работ, не обеспечили контроль за их выполнением. В результате из-за неправильной эксплуатации котла произошла его разгерметизация. Два работника предприятия получили травмы различной степени тяжести, в том числе ожоги, переломы. "В настоящий момент следователи работают с документами, изъятыми в офисе ООО "Энергокомплект". В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы - медицинские, генотипоскопическая, взрывотехническая. Допрашиваются руководство и работники ООО, другие свидетели", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230929/delo-1899510356.html
https://ria.ru/20230925/delo-1898556180.html
чита
забайкальский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, забайкальский край, россия
Происшествия, Чита, Забайкальский край, Россия
В Чите возбудили дело из-за взрыва в котельной, где пострадали двое рабочих
СК возбудил дело из-за взрыва в котельной в Чите, где пострадали двое рабочих