Рейтинг@Mail.ru
В Чите возбудили дело из-за взрыва в котельной, где пострадали двое рабочих - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:52 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/delo-1900316330.html
В Чите возбудили дело из-за взрыва в котельной, где пострадали двое рабочих
В Чите возбудили дело из-за взрыва в котельной, где пострадали двое рабочих - РИА Новости, 04.10.2023
В Чите возбудили дело из-за взрыва в котельной, где пострадали двое рабочих
Следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва в котельной в Чите, в результате которого пострадали двое рабочих, сообщили в пресс-службе СУСК по... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T03:52
2023-10-04T03:52
происшествия
чита
забайкальский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
ЧИТА, 4 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва в котельной в Чите, в результате которого пострадали двое рабочих, сообщили в пресс-службе СУСК по Забайкальскому краю. В пятницу в Чите произошел взрыв в котельной. Причиной стала разгерметизация котла во время пробного запуска. Двое рабочих были госпитализированы в тяжелом состоянии. "Следователями по результатам доследственной проверки по факту инцидента с отопительным котлом, в результате которого пострадали два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении. По версии следствия, сотрудники ООО "Энергокомплект" нарушили требования правил техники безопасности и не произвели необходимый инструктаж с работником предприятия при проведении работ, не обеспечили контроль за их выполнением. В результате из-за неправильной эксплуатации котла произошла его разгерметизация. Два работника предприятия получили травмы различной степени тяжести, в том числе ожоги, переломы. "В настоящий момент следователи работают с документами, изъятыми в офисе ООО "Энергокомплект". В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы - медицинские, генотипоскопическая, взрывотехническая. Допрашиваются руководство и работники ООО, другие свидетели", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230929/delo-1899510356.html
https://ria.ru/20230925/delo-1898556180.html
чита
забайкальский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чита, забайкальский край, россия
Происшествия, Чита, Забайкальский край, Россия
В Чите возбудили дело из-за взрыва в котельной, где пострадали двое рабочих

СК возбудил дело из-за взрыва в котельной в Чите, где пострадали двое рабочих

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 4 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва в котельной в Чите, в результате которого пострадали двое рабочих, сообщили в пресс-службе СУСК по Забайкальскому краю.
В пятницу в Чите произошел взрыв в котельной. Причиной стала разгерметизация котла во время пробного запуска. Двое рабочих были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Место обрушения первого этажа здания в дагестанском селе Карабудахкент - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
В Дагестане возбудили дело после гибели рабочего под завалами на стройке
29 сентября, 17:14
"Следователями по результатам доследственной проверки по факту инцидента с отопительным котлом, в результате которого пострадали два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, сотрудники ООО "Энергокомплект" нарушили требования правил техники безопасности и не произвели необходимый инструктаж с работником предприятия при проведении работ, не обеспечили контроль за их выполнением. В результате из-за неправильной эксплуатации котла произошла его разгерметизация. Два работника предприятия получили травмы различной степени тяжести, в том числе ожоги, переломы.
"В настоящий момент следователи работают с документами, изъятыми в офисе ООО "Энергокомплект". В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы - медицинские, генотипоскопическая, взрывотехническая. Допрашиваются руководство и работники ООО, другие свидетели", - добавили в пресс-службе.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В Омской области возбудили дело о халатности органов профилактики
25 сентября, 17:41
 
ПроисшествияЧитаЗабайкальский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала