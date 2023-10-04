https://ria.ru/20231004/chubays-1900517138.html

Чубайс не приедет на суд по делу о краже у него 70 миллионов рублей

Чубайс не приедет на суд по делу о краже у него 70 миллионов рублей - РИА Новости, 04.10.2023

Чубайс не приедет на суд по делу о краже у него 70 миллионов рублей

Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс отправил заявление в Хамовнический суд Москве, в котором просил рассмотреть без его участия дело о краже у него 70 миллионов РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:24

2023-10-04T18:24

2023-10-04T18:24

анатолий чубайс

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587492204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1a642f032a9a78af142029d98021b30.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс отправил заявление в Хамовнический суд Москве, в котором просил рассмотреть без его участия дело о краже у него 70 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Нам пришло заявление о рассмотрении дела без его участия", - сказала собеседница агентства. В заседаниях будут участвовать лишь его представители. Ближайшее заседание назначено на 19 октября. Это уже вторая попытка рассмотреть дело, ранее его передавали в другой суд, но оно вновь вернулось в Хамовнический. Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению самого Чубайса главным управлением МВД по Московской области. По делу проходят четверо фигурантов: бывший председатель правления управляющей компании "Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" Муса Садаев, двое охранников Антон Поляков и Алексей Уляхин. Сейчас они все находятся под подпиской о невыезде. В зависимости от роли каждого их обвиняют в краже и мошенничестве в особо крупном размере. Как писал сам Чубайс в соцсетях, его бывший деловой партнер Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию. Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую компанию, бравшую под строительство кредиты: Сучков, по словам Чубайса, потребовал от бывшего босса выкупить недвижимость по завышенной цене – в 50 миллионов долларов. Чубайс, по собственным словам, отказался, но ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он и решил пойти в полицию с заявлением на Сучкова и "группу работающих на него товарищей чеченской национальности". Адвокат Сучкова Сергей Шанк неоднократно просил изменить территориальную подсудность уголовного дела на суд Кантона Цуг (Швейцария), либо направить уголовное дело в Одинцовский городской суд Подмосковья.

https://ria.ru/20230713/chubays-1884061028.html

https://ria.ru/20230912/rosnano-1895765105.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анатолий чубайс, московская область (подмосковье), происшествия