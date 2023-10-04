https://ria.ru/20231004/chubays-1900517138.html
Чубайс не приедет на суд по делу о краже у него 70 миллионов рублей
Чубайс не приедет на суд по делу о краже у него 70 миллионов рублей - РИА Новости, 04.10.2023
Чубайс не приедет на суд по делу о краже у него 70 миллионов рублей
Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс отправил заявление в Хамовнический суд Москве, в котором просил рассмотреть без его участия дело о краже у него 70 миллионов РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:24
2023-10-04T18:24
2023-10-04T18:24
анатолий чубайс
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс отправил заявление в Хамовнический суд Москве, в котором просил рассмотреть без его участия дело о краже у него 70 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Нам пришло заявление о рассмотрении дела без его участия", - сказала собеседница агентства. В заседаниях будут участвовать лишь его представители. Ближайшее заседание назначено на 19 октября. Это уже вторая попытка рассмотреть дело, ранее его передавали в другой суд, но оно вновь вернулось в Хамовнический. Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению самого Чубайса главным управлением МВД по Московской области. По делу проходят четверо фигурантов: бывший председатель правления управляющей компании "Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" Муса Садаев, двое охранников Антон Поляков и Алексей Уляхин. Сейчас они все находятся под подпиской о невыезде. В зависимости от роли каждого их обвиняют в краже и мошенничестве в особо крупном размере. Как писал сам Чубайс в соцсетях, его бывший деловой партнер Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию. Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую компанию, бравшую под строительство кредиты: Сучков, по словам Чубайса, потребовал от бывшего босса выкупить недвижимость по завышенной цене – в 50 миллионов долларов. Чубайс, по собственным словам, отказался, но ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он и решил пойти в полицию с заявлением на Сучкова и "группу работающих на него товарищей чеченской национальности". Адвокат Сучкова Сергей Шанк неоднократно просил изменить территориальную подсудность уголовного дела на суд Кантона Цуг (Швейцария), либо направить уголовное дело в Одинцовский городской суд Подмосковья.
https://ria.ru/20230713/chubays-1884061028.html
https://ria.ru/20230912/rosnano-1895765105.html
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анатолий чубайс, московская область (подмосковье), происшествия
Анатолий Чубайс, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Чубайс не приедет на суд по делу о краже у него 70 миллионов рублей
Чубайс не приедет в Россию на суд по делу о краже у него 70 миллионов рублей
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс отправил заявление в Хамовнический суд Москве, в котором просил рассмотреть без его участия дело о краже у него 70 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Нам пришло заявление о рассмотрении дела без его участия", - сказала собеседница агентства.
Чубайс написал статью в журнале РАН как независимый исследователь из Глазго
В заседаниях будут участвовать лишь его представители. Ближайшее заседание назначено на 19 октября. Это уже вторая попытка рассмотреть дело, ранее его передавали в другой суд, но оно вновь вернулось в Хамовнический.
Уголовное дело было возбуждено в 2016 году по заявлению самого Чубайса главным управлением МВД по Московской области
. По делу проходят четверо фигурантов: бывший председатель правления управляющей компании "Роснано" Илья Сучков, бывший член политсовета "Партии народной свободы" Муса Садаев, двое охранников Антон Поляков
и Алексей Уляхин. Сейчас они все находятся под подпиской о невыезде. В зависимости от роли каждого их обвиняют в краже и мошенничестве в особо крупном размере.
Как писал сам Чубайс в соцсетях, его бывший деловой партнер Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, он продал ему компанию.
Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую компанию, бравшую под строительство кредиты: Сучков, по словам Чубайса, потребовал от бывшего босса выкупить недвижимость по завышенной цене – в 50 миллионов долларов.
Чубайс, по собственным словам, отказался, но ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он и решил пойти в полицию с заявлением на Сучкова и "группу работающих на него товарищей чеченской национальности".
Адвокат Сучкова Сергей Шанк неоднократно просил изменить территориальную подсудность уголовного дела на суд Кантона Цуг
(Швейцария
), либо направить уголовное дело в Одинцовский городской суд Подмосковья.
Путин заявил, что Чубайс удрал из России