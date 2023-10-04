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Премьер Черногории посетовал, что в России остался только посол - РИА Новости, 04.10.2023
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14:25 04.10.2023 (обновлено: 14:45 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/chernogoriya-1900440669.html
Премьер Черногории посетовал, что в России остался только посол
Премьер Черногории посетовал, что в России остался только посол - РИА Новости, 04.10.2023
Премьер Черногории посетовал, что в России остался только посол
Премьер Черногории Дритан Абазович посетовал, что посол страны в РФ, оставшийся один в результате взаимной высылки дипломатов, "ничего не делает". РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:25
2023-10-04T14:45
в мире
россия
черногория
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Премьер Черногории Дритан Абазович посетовал, что посол страны в РФ, оставшийся один в результате взаимной высылки дипломатов, "ничего не делает". Ранее он заявил, что Черногория "убила" 20% ключевого для ее экономики туристического рынка после начала украинского кризиса, поддержала 100% санкций против РФ, крупнейшего источника туризма, и готова "выживать", но не быть среди стран, которые решили "иметь хорошие отношения с Россией". "Мы провозгласили персонами non grata всех дипломатов России в Подгорице, сейчас у них есть только посол (Владислав Масленников – ред.) там, только посол, один. Они сделали тоже самое с нашими дипломатами в Москве, и у нас тоже посол в одиночестве в Москве, он не делает ничего, такова ситуация", - заявил черногорский премьер, трансляция велась на сайте форума. МИД Черногории в сентябре 2022 года провозгласил шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата в свете сообщения Специальной государственной прокуратуры об обысках и задержании двух человек по подозрению в создании преступной группы и шпионаже. Одним из задержанных оказался бывший пресс-секретарь МИД Радомир Секулович, другим - гражданин Владимир Белоевич, при обысках у них было найдено незарегистрированное оружие, что является частым явлением в республике. Оба затем были выпущены из-под стражи. Премьер Черногории после заседания Совета национальной безопасности в октябре прошлого года рассказал о проведенной спецслужбами республики "акции против вредоносного российского влияния", которая привела к высылке сотрудников посольства РФ, а также применению мер высылки и запреты на въезд в отношении 28 иностранных граждан, их имена и национальности раскрыты не были. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Посольство РФ ранее заявило, что считает необоснованным объявление Черногорией российского дипломата persona non grata, это скажется на развитии двусторонних отношений.
https://ria.ru/20230520/chernogoriya-1873152509.html
https://ria.ru/20230411/chernogoriya-1864593288.html
https://ria.ru/20221014/zapret-1824175608.html
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в мире, россия, черногория, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Черногория, Санкции в отношении России
Премьер Черногории посетовал, что в России остался только посол

Абазович: в РФ остался только посол Черногории из-за взаимной высылки дипломатов

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкФлаг Черногории на фоне города Котор
Флаг Черногории на фоне города Котор - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Флаг Черногории на фоне города Котор. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Премьер Черногории Дритан Абазович посетовал, что посол страны в РФ, оставшийся один в результате взаимной высылки дипломатов, "ничего не делает".
Ранее он заявил, что Черногория "убила" 20% ключевого для ее экономики туристического рынка после начала украинского кризиса, поддержала 100% санкций против РФ, крупнейшего источника туризма, и готова "выживать", но не быть среди стран, которые решили "иметь хорошие отношения с Россией".
Подгорица, Черногория - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Президент Черногории назвал вступление в ЕС главным приоритетом для страны
20 мая, 19:06
"Мы провозгласили персонами non grata всех дипломатов России в Подгорице, сейчас у них есть только посол (Владислав Масленников – ред.) там, только посол, один. Они сделали тоже самое с нашими дипломатами в Москве, и у нас тоже посол в одиночестве в Москве, он не делает ничего, такова ситуация", - заявил черногорский премьер, трансляция велась на сайте форума.
МИД Черногории в сентябре 2022 года провозгласил шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата в свете сообщения Специальной государственной прокуратуры об обысках и задержании двух человек по подозрению в создании преступной группы и шпионаже. Одним из задержанных оказался бывший пресс-секретарь МИД Радомир Секулович, другим - гражданин Владимир Белоевич, при обысках у них было найдено незарегистрированное оружие, что является частым явлением в республике. Оба затем были выпущены из-под стражи.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Госдеп пообещал Черногории помочь в информационной борьбе с Россией
11 апреля, 18:21
Премьер Черногории после заседания Совета национальной безопасности в октябре прошлого года рассказал о проведенной спецслужбами республики "акции против вредоносного российского влияния", которая привела к высылке сотрудников посольства РФ, а также применению мер высылки и запреты на въезд в отношении 28 иностранных граждан, их имена и национальности раскрыты не были.
РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными.
Посольство РФ ранее заявило, что считает необоснованным объявление Черногорией российского дипломата persona non grata, это скажется на развитии двусторонних отношений.
Ранко Кривокапич - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Глава МИД Черногории назвал запрет на въезд в Россию честью
14 октября 2022, 18:55
 
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