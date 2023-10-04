https://ria.ru/20231004/chernogoriya-1900440669.html
Премьер Черногории посетовал, что в России остался только посол
Премьер Черногории посетовал, что в России остался только посол - РИА Новости, 04.10.2023
Премьер Черногории посетовал, что в России остался только посол
Премьер Черногории Дритан Абазович посетовал, что посол страны в РФ, оставшийся один в результате взаимной высылки дипломатов, "ничего не делает". РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:25
2023-10-04T14:25
2023-10-04T14:45
в мире
россия
черногория
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Премьер Черногории Дритан Абазович посетовал, что посол страны в РФ, оставшийся один в результате взаимной высылки дипломатов, "ничего не делает". Ранее он заявил, что Черногория "убила" 20% ключевого для ее экономики туристического рынка после начала украинского кризиса, поддержала 100% санкций против РФ, крупнейшего источника туризма, и готова "выживать", но не быть среди стран, которые решили "иметь хорошие отношения с Россией". "Мы провозгласили персонами non grata всех дипломатов России в Подгорице, сейчас у них есть только посол (Владислав Масленников – ред.) там, только посол, один. Они сделали тоже самое с нашими дипломатами в Москве, и у нас тоже посол в одиночестве в Москве, он не делает ничего, такова ситуация", - заявил черногорский премьер, трансляция велась на сайте форума. МИД Черногории в сентябре 2022 года провозгласил шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата в свете сообщения Специальной государственной прокуратуры об обысках и задержании двух человек по подозрению в создании преступной группы и шпионаже. Одним из задержанных оказался бывший пресс-секретарь МИД Радомир Секулович, другим - гражданин Владимир Белоевич, при обысках у них было найдено незарегистрированное оружие, что является частым явлением в республике. Оба затем были выпущены из-под стражи. Премьер Черногории после заседания Совета национальной безопасности в октябре прошлого года рассказал о проведенной спецслужбами республики "акции против вредоносного российского влияния", которая привела к высылке сотрудников посольства РФ, а также применению мер высылки и запреты на въезд в отношении 28 иностранных граждан, их имена и национальности раскрыты не были. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. Посольство РФ ранее заявило, что считает необоснованным объявление Черногорией российского дипломата persona non grata, это скажется на развитии двусторонних отношений.
https://ria.ru/20230520/chernogoriya-1873152509.html
https://ria.ru/20230411/chernogoriya-1864593288.html
https://ria.ru/20221014/zapret-1824175608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, черногория, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Черногория, Санкции в отношении России
Премьер Черногории посетовал, что в России остался только посол
Абазович: в РФ остался только посол Черногории из-за взаимной высылки дипломатов
ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Премьер Черногории Дритан Абазович посетовал, что посол страны в РФ, оставшийся один в результате взаимной высылки дипломатов, "ничего не делает".
Ранее он заявил, что Черногория "убила" 20% ключевого для ее экономики туристического рынка после начала украинского кризиса, поддержала 100% санкций против РФ, крупнейшего источника туризма, и готова "выживать", но не быть среди стран, которые решили "иметь хорошие отношения с Россией".
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"Мы провозгласили персонами non grata всех дипломатов России в Подгорице
, сейчас у них есть только посол (Владислав Масленников – ред.) там, только посол, один. Они сделали тоже самое с нашими дипломатами в Москве
, и у нас тоже посол в одиночестве в Москве, он не делает ничего, такова ситуация", - заявил черногорский премьер, трансляция велась на сайте форума.
МИД Черногории в сентябре 2022 года провозгласил шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата в свете сообщения Специальной государственной прокуратуры об обысках и задержании двух человек по подозрению в создании преступной группы и шпионаже. Одним из задержанных оказался бывший пресс-секретарь МИД Радомир Секулович, другим - гражданин Владимир Белоевич, при обысках у них было найдено незарегистрированное оружие, что является частым явлением в республике. Оба затем были выпущены из-под стражи.
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Премьер Черногории после заседания Совета национальной безопасности в октябре прошлого года рассказал о проведенной спецслужбами республики "акции против вредоносного российского влияния", которая привела к высылке сотрудников посольства РФ, а также применению мер высылки и запреты на въезд в отношении 28 иностранных граждан, их имена и национальности раскрыты не были.
РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными.
Посольство РФ ранее заявило, что считает необоснованным объявление Черногорией российского дипломата persona non grata, это скажется на развитии двусторонних отношений.
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