https://ria.ru/20231004/chernogoriya-1900435028.html

Премьер Черногории рассказал, на что пошел, чтобы не дружить с Россией

Премьер Черногории рассказал, на что пошел, чтобы не дружить с Россией - РИА Новости, 04.10.2023

Премьер Черногории рассказал, на что пошел, чтобы не дружить с Россией

Черногория "убила" 20% ключевого для ее экономики туристического рынка после начала украинского кризиса, поддержала 100% санкций против РФ, крупнейшего... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:04

2023-10-04T14:04

2023-10-04T14:04

россия

черногория

экономика

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Черногория "убила" 20% ключевого для ее экономики туристического рынка после начала украинского кризиса, поддержала 100% санкций против РФ, крупнейшего источника туризма, и готова "выживать", но не быть среди стран, которые решили "иметь хорошие отношения с Россией", заявил черногорский премьер Дритан Абазович. В среду Абазович принял участие в Варшавском форуме безопасности. Он сообщил, что Черногория стала лидером в мире по числу принятых граждан Украины пропорционально населению республики, они составили 5%. По его словам, Подгорица выделяет свыше 14% оборонного бюджета на поддержку Киева. "Есть страны, которые на 100% согласны с внешней политикой ЕС, как Черногория, мы присоединяемся к каждому пакету санкций против РФ..., мы снизили наши политические отношения до нуля и ниже, мы убили 20% нашего туристического рынка, при том что мы живем от туризма, 25% нашего ВВП приходит от туризма и 75% прямых поступлений, мы убили наш крупнейший рынок, потому что мы не смотрим на это как на вопрос денег", - заявил черногорский премьер, трансляция велась на сайте форума. "Мы готовы искать другие рынки и выживать, но не хотим быть частью групп стран, которые решили вести двойную игру и иметь хорошие отношения с Россией", - отметил Абазович. В РФ заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230520/chernogoriya-1873152509.html

https://ria.ru/20230411/chernogoriya-1864593288.html

россия

черногория

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, черногория, экономика, санкции в отношении россии