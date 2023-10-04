https://ria.ru/20231004/chernogoriya-1900431849.html

Черногория заявила, что жертвует Украине 14 процентов оборонного бюджета

Черногория заявила, что жертвует Украине 14 процентов оборонного бюджета - РИА Новости, 04.10.2023

Черногория заявила, что жертвует Украине 14 процентов оборонного бюджета

Черногория выделяет свыше 14% своего оборонного бюджета на поддержку Украине, заявил черногорский премьер Дритан Абазович. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:53

2023-10-04T13:53

2023-10-04T13:53

специальная военная операция на украине

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ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Черногория выделяет свыше 14% своего оборонного бюджета на поддержку Украине, заявил черногорский премьер Дритан Абазович. В среду Абазович принял участие в Варшавском форуме по безопасности. Он сообщал ранее, что Черногория стала лидером в мире по числу беженцев из Украины пропорционально населению республики, они составили 5%. Управление статистики Черногории Monstat в мае обнародовало расчетную оценку, согласно которой в стране проживает 617 213 человек. Перепись населения намечена в ноябре 2023 года. "Малая Черногория выделяет 14-15% оборонного бюджета на поддержку Украине", - заявил черногорский премьер, трансляция велась на сайте форума. По его мнению, если каждая европейская страна выделит такой же объем от своего оборонного бюджета, конфликт на Украине "будет закончен в течении трех недель". Абазович подчеркнул, что ЕС должен продолжить процесс расширения на страны Западных Балкан, а также принять Украину. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230911/putin-1895481981.html

https://ria.ru/20230822/deklaratsiya-1891567261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, черногория, нато, ситуация в днр и лнр