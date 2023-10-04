https://ria.ru/20231004/chelovek-1900360257.html

Победителем конкурса "Воспитать человека" стала методист из Петербурга

Победителем конкурса "Воспитать человека" стала методист из Петербурга - РИА Новости, 04.10.2023

Победителем конкурса "Воспитать человека" стала методист из Петербурга

В Москве в Музее Победы состоялся финал Всероссийского конкурса педагогических работников "Воспитать человека", сообщает Минпросвещения. По итогам финальных... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T11:15

2023-10-04T11:15

2023-10-04T11:25

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Москве в Музее Победы состоялся финал Всероссийского конкурса педагогических работников "Воспитать человека", сообщает Минпросвещения. По итогам финальных испытаний абсолютным победителем конкурса "Воспитать человека" в 2023 году стала методист Дворца детского и юношеского творчества "На Ленской" города Санкт-Петербурга Екатерина Аввакумова. Организаторы конкурса – Минпросвещения России, Институт изучения детства, семьи и воспитания, Общероссийский Профсоюз образования, Росдетцентр."Воспитание достойного гражданина с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности сегодня не должно быть формальностью, оно должно лежать в основе образовательного процесса, ведь от этого зависит будущее нашей страны. Всероссийский конкурс педагогических работников "Воспитать человека" является эффективной площадкой для обмена опытом, изучения лучших практик воспитания, а также распространения их внутри профессионального сообщества. Уже второй год к участию в конкурсе привлекаются родители, и в вопросах воспитания именно они – наши партнеры и единомышленники", – прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.В финале всероссийского конкурса Екатерина Аввакумова представила авторскую практику "Воспитательные аудиоподкасты "Диалоги на Ленской"". Это аудиозаписи на актуальные темы воспитания, которые рассматриваются с трех позиций: учащихся, родителей, педагогов. В формате живого диалога подростки, родители и педагоги обсуждают конкретную проблему и ищут варианты ее решения. Практика позволяет учащимся быть услышанными, предоставляет шанс родителям встретить единомышленников, формирует диалогичное общение между педагогами и специалистами.Екатерина Аввакумова также стала победителем в номинации "Воспитание в образовательном пространстве".Оценивали работу конкурсантов в финале представители Администрации Президента Российской Федерации, Министерства просвещения России, Детского центра Музея Победы, Российского общества "Знание", Всероссийского центра художественного творчества, Российского детско-юношеского центра и других значимых организаций в сфере образования и воспитания.В 2023 году конкурс "Воспитать человека" реализуется в рамках Года педагога и наставника и направлен на повышение престижа профессии педагога, профессиональное развитие и рост педагогических работников. Всего на конкурс в 2023 году было подано 11 155 заявок из 89 регионов России. В финале конкурсанты проходили три испытания: анализировали видеофрагменты из известных фильмов с определенными подходами взрослых к воспитанию детей и молодежи, разрабатывали групповой проект и отвечали на вопросы экспертов и партнеров конкурса.Организаторы конкурса – Минпросвещения России, Институт изучения детства, семьи и воспитания, Общероссийский Профсоюз образования Российский детско-юношеский центр.Цель Всероссийского конкурса "Воспитать человека" – распространение среди профессионального педагогического сообщества новых форм, практик и инновационного педагогического опыта воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций Российской Федерации.

https://ria.ru/20231004/pervyy-1900358786.html

https://ria.ru/20231002/master-1899964720.html

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общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование