https://ria.ru/20231004/canada-1900553415.html

Канадцы потребовали убрать памятники нацистам, заявил российский посол

Канадцы потребовали убрать памятники нацистам, заявил российский посол - РИА Новости, 04.10.2023

Канадцы потребовали убрать памятники нацистам, заявил российский посол

Жители Канады пишут письма в российское посольство, требуя убрать памятники нацистам в стране, но канадские власти продолжают молчать, заявил посол России в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T21:35

2023-10-04T21:35

2023-10-04T21:35

в мире

россия

канада

олег степанов

владимир зеленский

ярослав хунка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868432710_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_b9e24f902ad19f471685e2d650725070.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Жители Канады пишут письма в российское посольство, требуя убрать памятники нацистам в стране, но канадские власти продолжают молчать, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов в эфире "Первого канала". "Канадцы, у которых отцы и деды воевали во Второй мировой войне за освобождение Европы вместе с нами, были нашими союзниками, которые участвовали в северных конвоях в Мурманске, они пишут нам в посольство письма возмущения. Говорят: мы знаем правду, мы помним, мы осуждаем такие вещи, как чествование (украинского эсэсовца Ярослава - ред.) Хунки, мы требуем убрать вот эти нацистские памятники, но канадские власти молчат, они молчат десятилетиями", - сказал дипломат.Как отметил посол, многие мемориалы нацистам в Канаде сегодня находятся в частных владениях. На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

россия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, канада, олег степанов, владимир зеленский, ярослав хунка