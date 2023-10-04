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Канадцы потребовали убрать памятники нацистам, заявил российский посол - РИА Новости, 04.10.2023
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21:35 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/canada-1900553415.html
Канадцы потребовали убрать памятники нацистам, заявил российский посол
Канадцы потребовали убрать памятники нацистам, заявил российский посол - РИА Новости, 04.10.2023
Канадцы потребовали убрать памятники нацистам, заявил российский посол
Жители Канады пишут письма в российское посольство, требуя убрать памятники нацистам в стране, но канадские власти продолжают молчать, заявил посол России в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T21:35
2023-10-04T21:35
в мире
россия
канада
олег степанов
владимир зеленский
ярослав хунка
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Жители Канады пишут письма в российское посольство, требуя убрать памятники нацистам в стране, но канадские власти продолжают молчать, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов в эфире "Первого канала". "Канадцы, у которых отцы и деды воевали во Второй мировой войне за освобождение Европы вместе с нами, были нашими союзниками, которые участвовали в северных конвоях в Мурманске, они пишут нам в посольство письма возмущения. Говорят: мы знаем правду, мы помним, мы осуждаем такие вещи, как чествование (украинского эсэсовца Ярослава - ред.) Хунки, мы требуем убрать вот эти нацистские памятники, но канадские власти молчат, они молчат десятилетиями", - сказал дипломат.Как отметил посол, многие мемориалы нацистам в Канаде сегодня находятся в частных владениях. На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".
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в мире, россия, канада, олег степанов, владимир зеленский, ярослав хунка
В мире, Россия, Канада, Олег Степанов, Владимир Зеленский, Ярослав Хунка
Канадцы потребовали убрать памятники нацистам, заявил российский посол

Посол Степанов: канадцы потребовали убрать памятники нацистам, но власти молчат

© iStock.com / redteaВид на город Ренфрю в Канаде
Вид на город Ренфрю в Канаде - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© iStock.com / redtea
Вид на город Ренфрю в Канаде . Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Жители Канады пишут письма в российское посольство, требуя убрать памятники нацистам в стране, но канадские власти продолжают молчать, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов в эфире "Первого канала".
"Канадцы, у которых отцы и деды воевали во Второй мировой войне за освобождение Европы вместе с нами, были нашими союзниками, которые участвовали в северных конвоях в Мурманске, они пишут нам в посольство письма возмущения. Говорят: мы знаем правду, мы помним, мы осуждаем такие вещи, как чествование (украинского эсэсовца Ярослава - ред.) Хунки, мы требуем убрать вот эти нацистские памятники, но канадские власти молчат, они молчат десятилетиями", - сказал дипломат.
Как отметил посол, многие мемориалы нацистам в Канаде сегодня находятся в частных владениях.
На пятничное заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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В миреРоссияКанадаОлег СтепановВладимир ЗеленскийЯрослав Хунка
 
 
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