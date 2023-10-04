https://ria.ru/20231004/britaniya-1900500448.html

Сунак заявил о политическом кризисе в Британии, длящемся три десятилетия

Сунак заявил о политическом кризисе в Британии, длящемся три десятилетия - РИА Новости, 04.10.2023

Сунак заявил о политическом кризисе в Британии, длящемся три десятилетия

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что политическая система Великобритании не функционирует должным образом на протяжении вот уже трех... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T17:20

2023-10-04T17:20

2023-10-04T17:20

в мире

великобритания

риши сунак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827028754_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_62de1d0931bd1faa8839bd62172a9d69.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что политическая система Великобритании не функционирует должным образом на протяжении вот уже трех десятилетий. "Люди правы. Политика не работает так, как должна. На протяжении 30 лет мы наблюдали политическую систему, которая дает стимул принимать легкие решения, а не правильные. Тридцать лет корыстных интересов, стоящих на пути изменений. Тридцать лет амбициозных заявлений, результатами которых становились самое большее недолговечные заголовки", - заявил Сунак, выступая на ежегодном съезде консерваторов, который в 2023 году проводится в Манчестере с 1 по 4 октября. По словам премьер-министра, причиной сложившейся ситуации стало то, что политика зачастую сконцентрирована на достижении краткосрочных успехов, а сами политические деятели уделяют больше внимания призывам к изменениям, а не действиям. На этом фоне британский премьер заявил, что теперь перед властями стоит задача "фундаментально изменить" страну, и пообещал руководить Британией "по-другому" для внедрения необходимых изменений. В сентябре результаты опроса агентства маркетинговых исследований и анализа Opinium показали, что лишь 29% британцев одобряют работу премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Несмотря на снижение рейтинга, премьер заявил, что не боится выборов и рассчитывает остаться на посту, после того как они будут проведены.

https://ria.ru/20230706/geopolitika-1882461728.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, риши сунак