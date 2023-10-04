Рейтинг@Mail.ru
Сунак заявил о политическом кризисе в Британии, длящемся три десятилетия - РИА Новости, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/britaniya-1900500448.html
Сунак заявил о политическом кризисе в Британии, длящемся три десятилетия
Сунак заявил о политическом кризисе в Британии, длящемся три десятилетия - РИА Новости, 04.10.2023
Сунак заявил о политическом кризисе в Британии, длящемся три десятилетия
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что политическая система Великобритании не функционирует должным образом на протяжении вот уже трех... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T17:20
2023-10-04T17:20
в мире
великобритания
риши сунак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827028754_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_62de1d0931bd1faa8839bd62172a9d69.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что политическая система Великобритании не функционирует должным образом на протяжении вот уже трех десятилетий. "Люди правы. Политика не работает так, как должна. На протяжении 30 лет мы наблюдали политическую систему, которая дает стимул принимать легкие решения, а не правильные. Тридцать лет корыстных интересов, стоящих на пути изменений. Тридцать лет амбициозных заявлений, результатами которых становились самое большее недолговечные заголовки", - заявил Сунак, выступая на ежегодном съезде консерваторов, который в 2023 году проводится в Манчестере с 1 по 4 октября. По словам премьер-министра, причиной сложившейся ситуации стало то, что политика зачастую сконцентрирована на достижении краткосрочных успехов, а сами политические деятели уделяют больше внимания призывам к изменениям, а не действиям. На этом фоне британский премьер заявил, что теперь перед властями стоит задача "фундаментально изменить" страну, и пообещал руководить Британией "по-другому" для внедрения необходимых изменений. В сентябре результаты опроса агентства маркетинговых исследований и анализа Opinium показали, что лишь 29% британцев одобряют работу премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Несмотря на снижение рейтинга, премьер заявил, что не боится выборов и рассчитывает остаться на посту, после того как они будут проведены.
https://ria.ru/20230706/geopolitika-1882461728.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827028754_144:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_798e1aa318adf7617854c8dcad76eac9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, риши сунак
В мире, Великобритания, Риши Сунак
Сунак заявил о политическом кризисе в Британии, длящемся три десятилетия

Сунак: политическая система Британии три десятилетия не работает как следует

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что политическая система Великобритании не функционирует должным образом на протяжении вот уже трех десятилетий.
"Люди правы. Политика не работает так, как должна. На протяжении 30 лет мы наблюдали политическую систему, которая дает стимул принимать легкие решения, а не правильные. Тридцать лет корыстных интересов, стоящих на пути изменений. Тридцать лет амбициозных заявлений, результатами которых становились самое большее недолговечные заголовки", - заявил Сунак, выступая на ежегодном съезде консерваторов, который в 2023 году проводится в Манчестере с 1 по 4 октября.
По словам премьер-министра, причиной сложившейся ситуации стало то, что политика зачастую сконцентрирована на достижении краткосрочных успехов, а сами политические деятели уделяют больше внимания призывам к изменениям, а не действиям. На этом фоне британский премьер заявил, что теперь перед властями стоит задача "фундаментально изменить" страну, и пообещал руководить Британией "по-другому" для внедрения необходимых изменений.
В сентябре результаты опроса агентства маркетинговых исследований и анализа Opinium показали, что лишь 29% британцев одобряют работу премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Несмотря на снижение рейтинга, премьер заявил, что не боится выборов и рассчитывает остаться на посту, после того как они будут проведены.
Празднование Дня независимости США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Первые стали последними: падение доверия к власти стало необратимым
6 июля, 08:00
 
В миреВеликобританияРиши Сунак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала