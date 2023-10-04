https://ria.ru/20231004/brent-1900550421.html

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель - РИА Новости, 04.10.2023

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 31 августа опустилась ниже 86 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T21:07

2023-10-04T21:07

2023-10-04T21:07

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

brent

цены на нефть

экономика

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 31 августа опустилась ниже 86 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 20.54 мск цена декабрьских фьючерсов на Brent снижалась на 5,43%, до 85,98 доллара за баррель, показатель опустился ниже отметки в 86 долларов впервые с 31 августа. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 5,47%, до 84,34 доллара.

https://ria.ru/20230810/neft-1889040588.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

brent, цены на нефть, экономика