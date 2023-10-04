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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель - РИА Новости, 04.10.2023
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 31 августа опустилась ниже 86 долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T21:07
2023-10-04T21:07
2023-10-04T21:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
brent
цены на нефть
экономика
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 31 августа опустилась ниже 86 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 20.54 мск цена декабрьских фьючерсов на Brent снижалась на 5,43%, до 85,98 доллара за баррель, показатель опустился ниже отметки в 86 долларов впервые с 31 августа. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 5,47%, до 84,34 доллара.
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brent, цены на нефть, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Brent, Цены на нефть, Экономика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 86 долларов за баррель впервые с 31 августа
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 31 августа опустилась ниже 86 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.54 мск цена декабрьских фьючерсов на Brent снижалась на 5,43%, до 85,98 доллара за баррель, показатель опустился ниже отметки в 86 долларов впервые с 31 августа. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 5,47%, до 84,34 доллара.
Скидки кончились. Россия заняла жесткую позицию по нефти