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В Швейцарии заявили, что не хотят избавляться от украинских беженцев

В Швейцарии заявили, что не хотят избавляться от украинских беженцев - РИА Новости, 04.10.2023

В Швейцарии заявили, что не хотят избавляться от украинских беженцев

Государственный секретариат Швейцарии по миграции опровергает информацию СМИ о том, что хочет быстро "избавиться" от украинских беженцев в стране. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T14:41

2023-10-04T14:41

2023-10-04T14:41

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Государственный секретариат Швейцарии по миграции опровергает информацию СМИ о том, что хочет быстро "избавиться" от украинских беженцев в стране. Ранее издание Blick сообщало, что правительство страны рассматривает возможность реализации плана обеспечения быстрого отъезда украинцев на фоне возможной отмены предоставленного им статуса беженца S. "Сделанные в СМИ заявления о том, что Федерация хочет "быстро избавиться от украинцев", являются неверными и вводят в заблуждение", - говорится в сообщении секретариата в соцсети X. Ведомство подчеркивает, что правительство хочет сохранить статус защиты до тех пор, пока люди с Украины "будут нуждаться в защите". Оно также отмечает, что дата отмены статуса S не определена. По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 18 августа 65 148 украинцев имели статус беженца S в стране. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи.

https://ria.ru/20230922/ekonomika-1898036381.html

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