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В Швейцарии заявили, что не хотят избавляться от украинских беженцев - РИА Новости, 04.10.2023
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14:41 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/bezhentsy-1900446033.html
В Швейцарии заявили, что не хотят избавляться от украинских беженцев
В Швейцарии заявили, что не хотят избавляться от украинских беженцев - РИА Новости, 04.10.2023
В Швейцарии заявили, что не хотят избавляться от украинских беженцев
Государственный секретариат Швейцарии по миграции опровергает информацию СМИ о том, что хочет быстро "избавиться" от украинских беженцев в стране. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T14:41
2023-10-04T14:41
в мире
швейцария
украина
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Государственный секретариат Швейцарии по миграции опровергает информацию СМИ о том, что хочет быстро "избавиться" от украинских беженцев в стране. Ранее издание Blick сообщало, что правительство страны рассматривает возможность реализации плана обеспечения быстрого отъезда украинцев на фоне возможной отмены предоставленного им статуса беженца S. "Сделанные в СМИ заявления о том, что Федерация хочет "быстро избавиться от украинцев", являются неверными и вводят в заблуждение", - говорится в сообщении секретариата в соцсети X. Ведомство подчеркивает, что правительство хочет сохранить статус защиты до тех пор, пока люди с Украины "будут нуждаться в защите". Оно также отмечает, что дата отмены статуса S не определена. По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 18 августа 65 148 украинцев имели статус беженца S в стране. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи.
https://ria.ru/20230922/ekonomika-1898036381.html
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в мире, швейцария, украина
В мире, Швейцария, Украина
В Швейцарии заявили, что не хотят избавляться от украинских беженцев

Швейцария опровергла сообщения о том, что хочет избавиться от беженцев с Украины

© iStock.com / MikeDotШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© iStock.com / MikeDot
Швейцария. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Государственный секретариат Швейцарии по миграции опровергает информацию СМИ о том, что хочет быстро "избавиться" от украинских беженцев в стране.
Ранее издание Blick сообщало, что правительство страны рассматривает возможность реализации плана обеспечения быстрого отъезда украинцев на фоне возможной отмены предоставленного им статуса беженца S.
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"Сделанные в СМИ заявления о том, что Федерация хочет "быстро избавиться от украинцев", являются неверными и вводят в заблуждение", - говорится в сообщении секретариата в соцсети X.
Ведомство подчеркивает, что правительство хочет сохранить статус защиты до тех пор, пока люди с Украины "будут нуждаться в защите". Оно также отмечает, что дата отмены статуса S не определена.
По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 18 августа 65 148 украинцев имели статус беженца S в стране. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи.
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