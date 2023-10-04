https://ria.ru/20231004/belgorod-1900312215.html
Система ПВО сбила в Белгородской области воздушные цели
Система ПВО сбила в Белгородской области воздушные цели - РИА Новости, 04.10.2023
Система ПВО сбила в Белгородской области воздушные цели
Система противовоздушной обороны (ПВО) работает над Белгородом и Белгородской областью, сбиты воздушные цели, предварительно, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T01:47
2023-10-04T01:47
2023-10-04T01:51
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белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Система противовоздушной обороны (ПВО) работает над Белгородом и Белгородской областью, сбиты воздушные цели, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вечяслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО - сбиты воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.
https://ria.ru/20231001/bespilotnik-1899710533.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Белгород, Белгородский район
Система ПВО сбила в Белгородской области воздушные цели
Гладков: в Белгородской области сработала ПВО, пострадавших и разрушений нет