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Система ПВО сбила в Белгородской области воздушные цели - РИА Новости, 04.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:47 04.10.2023 (обновлено: 01:51 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/belgorod-1900312215.html
Система ПВО сбила в Белгородской области воздушные цели
Система ПВО сбила в Белгородской области воздушные цели - РИА Новости, 04.10.2023
Система ПВО сбила в Белгородской области воздушные цели
Система противовоздушной обороны (ПВО) работает над Белгородом и Белгородской областью, сбиты воздушные цели, предварительно, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T01:47
2023-10-04T01:51
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
белгород
белгородский район
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Система противовоздушной обороны (ПВО) работает над Белгородом и Белгородской областью, сбиты воздушные цели, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вечяслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО - сбиты воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.
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белгород
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белгородская область, происшествия, белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Белгород, Белгородский район
Система ПВО сбила в Белгородской области воздушные цели

Гладков: в Белгородской области сработала ПВО, пострадавших и разрушений нет

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Система противовоздушной обороны (ПВО) работает над Белгородом и Белгородской областью, сбиты воздушные цели, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вечяслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО - сбиты воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Он добавил, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияБелгородБелгородский район
 
 
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