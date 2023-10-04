https://ria.ru/20231004/banya-1900321665.html

На Камчатке молодая туристка умерла в банном чане

На Камчатке молодая туристка умерла в банном чане - РИА Новости, 04.10.2023

На Камчатке молодая туристка умерла в банном чане

На Камчатке следователи проводят проверку по факту смерти туристки в банном чане на территории загородного кемпинга, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T06:20

2023-10-04T06:20

2023-10-04T11:04

следственный комитет россии (ск рф)

камчатка

москва

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822204390_176:0:1600:801_1920x0_80_0_0_d23813d3616678eac1bd53a363f96c89.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт — РИА Новости. На Камчатке следователи проводят проверку по факту смерти туристки в банном чане на территории загородного кемпинга, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.По информации ведомства, это произошло в кемпинге на Халактырском пляже ночью 2 октября. Во время купания в банном чане 22-летняя девушка перестала подавать признаки жизни. "Приехавшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала ее смерть. Девушка принимала горячие ванны, находясь в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в релизе. Одной из вероятных причин смерти туристки из Москвы называют сердечную недостаточность. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20231002/turistka-1899972831.html

камчатка

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), камчатка, москва, новости - туризм