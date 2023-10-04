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На Камчатке молодая туристка умерла в банном чане
На Камчатке молодая туристка умерла в банном чане - РИА Новости, 04.10.2023
На Камчатке молодая туристка умерла в банном чане
На Камчатке следователи проводят проверку по факту смерти туристки в банном чане на территории загородного кемпинга, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T06:20
2023-10-04T06:20
2023-10-04T11:04
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт — РИА Новости. На Камчатке следователи проводят проверку по факту смерти туристки в банном чане на территории загородного кемпинга, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.По информации ведомства, это произошло в кемпинге на Халактырском пляже ночью 2 октября. Во время купания в банном чане 22-летняя девушка перестала подавать признаки жизни. "Приехавшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала ее смерть. Девушка принимала горячие ванны, находясь в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в релизе. Одной из вероятных причин смерти туристки из Москвы называют сердечную недостаточность. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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следственный комитет россии (ск рф), камчатка, москва, новости - туризм
Следственный комитет России (СК РФ), Камчатка, Москва, Туризм, Новости - Туризм
На Камчатке молодая туристка умерла в банном чане
СК на Камчатке выясняет обстоятельства смерти 22-летней туристки в банном чане