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В Москве сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте
В Москве сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте - РИА Новости, 04.10.2023
В Москве сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте
На востоке Москвы на Открытом шоссе автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, движение не затруднено, сообщили в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:28
2023-10-04T16:28
2023-10-04T16:28
происшествия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. На востоке Москвы на Открытом шоссе автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, движение не затруднено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Открытом шоссе (в районе пересечения с Ивантеевской улицей) автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. На опубликованных там же кадрах видно, что пешеход от удара взлетел вверх, а затем упал под колеса машины, которая после этого проехала еще несколько метров. "Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено", - уточняется в сообщении. В Дептрансе также напомнили, что переходить дорогу можно только по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора и по нерегулируемому переходу, убедившись, что все автомобили остановились.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
В Москве сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте
На востоке Москвы сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте