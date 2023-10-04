https://ria.ru/20231004/avariya-1900482265.html

В Москве сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

В Москве сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте - РИА Новости, 04.10.2023

В Москве сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

На востоке Москвы на Открытом шоссе автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, движение не затруднено, сообщили в... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:28

2023-10-04T16:28

2023-10-04T16:28

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. На востоке Москвы на Открытом шоссе автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, движение не затруднено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Открытом шоссе (в районе пересечения с Ивантеевской улицей) автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. На опубликованных там же кадрах видно, что пешеход от удара взлетел вверх, а затем упал под колеса машины, которая после этого проехала еще несколько метров. "Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено", - уточняется в сообщении. В Дептрансе также напомнили, что переходить дорогу можно только по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора и по нерегулируемому переходу, убедившись, что все автомобили остановились.

https://ria.ru/20230927/avariya-1899012600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, авто