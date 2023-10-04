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В Москве сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте - РИА Новости, 04.10.2023
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16:28 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/avariya-1900482265.html
В Москве сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте
В Москве сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте - РИА Новости, 04.10.2023
В Москве сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте
На востоке Москвы на Открытом шоссе автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, движение не затруднено, сообщили в... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T16:28
2023-10-04T16:28
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. На востоке Москвы на Открытом шоссе автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, движение не затруднено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Открытом шоссе (в районе пересечения с Ивантеевской улицей) автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. На опубликованных там же кадрах видно, что пешеход от удара взлетел вверх, а затем упал под колеса машины, которая после этого проехала еще несколько метров. "Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено", - уточняется в сообщении. В Дептрансе также напомнили, что переходить дорогу можно только по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора и по нерегулируемому переходу, убедившись, что все автомобили остановились.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
В Москве сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

На востоке Москвы сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. На востоке Москвы на Открытом шоссе автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, движение не затруднено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Открытом шоссе (в районе пересечения с Ивантеевской улицей) автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
На опубликованных там же кадрах видно, что пешеход от удара взлетел вверх, а затем упал под колеса машины, которая после этого проехала еще несколько метров.
"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено", - уточняется в сообщении.
В Дептрансе также напомнили, что переходить дорогу можно только по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора и по нерегулируемому переходу, убедившись, что все автомобили остановились.
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