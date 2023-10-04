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Артиллерия нанесла удар по пункту управления ВСУ
Артиллерия нанесла удар по пункту управления ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023
Артиллерия нанесла удар по пункту управления ВСУ
Российская артиллерия поразила пункт управления и связи ВСУ в Часов Яре в Артемовском районе ДНР, а также пункт управления дронами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T05:07
2023-10-04T05:07
2023-10-04T05:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вадим астафьев
вооруженные силы украины
клещеевка
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская артиллерия поразила пункт управления и связи ВСУ в Часов Яре в Артемовском районе ДНР, а также пункт управления дронами, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев. "Ударами артиллерии поражены склад боеприпасов в Спорном, пункт управления и связи подразделения ВСУ в Часов Яре, опорный пункт противника в Клещеевке, пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Кирово, пикап и пункт временной дислокации украинского подразделения в Ласточкино", - сказал он. Кроме того, управляемыми авиационными снарядами был уничтожен ангар с вооружением и военной техникой украинских войск в районе Ивановского.
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клещеевка
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Клещеевка
Артиллерия нанесла удар по пункту управления ВСУ
Российская артиллерия поразила пункт управления и связи ВСУ в Часов Яре в ДНР