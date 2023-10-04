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Артиллерия нанесла удар по пункту управления ВСУ

Артиллерия нанесла удар по пункту управления ВСУ - РИА Новости, 04.10.2023

Артиллерия нанесла удар по пункту управления ВСУ

Российская артиллерия поразила пункт управления и связи ВСУ в Часов Яре в Артемовском районе ДНР, а также пункт управления дронами, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T05:07

2023-10-04T05:07

2023-10-04T05:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вадим астафьев

вооруженные силы украины

клещеевка

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская артиллерия поразила пункт управления и связи ВСУ в Часов Яре в Артемовском районе ДНР, а также пункт управления дронами, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев. "Ударами артиллерии поражены склад боеприпасов в Спорном, пункт управления и связи подразделения ВСУ в Часов Яре, опорный пункт противника в Клещеевке, пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Кирово, пикап и пункт временной дислокации украинского подразделения в Ласточкино", - сказал он. Кроме того, управляемыми авиационными снарядами был уничтожен ангар с вооружением и военной техникой украинских войск в районе Ивановского.

донецкая народная республика

клещеевка

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донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, клещеевка