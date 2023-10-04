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Пушилин заявил об активизации ВСУ к югу от Артемовска - РИА Новости, 04.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/artemovsk-1900353377.html
Пушилин заявил об активизации ВСУ к югу от Артемовска
Пушилин заявил об активизации ВСУ к югу от Артемовска - РИА Новости, 04.10.2023
Пушилин заявил об активизации ВСУ к югу от Артемовска
Украинские войска после небольшого периода затишья активизировали действия к югу от Артемовска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:41
2023-10-04T10:41
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска после небольшого периода затишья активизировали действия к югу от Артемовска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "На артемовском направлении после некоторого затишья – проводил противник ротацию, подразделения наши мешали этому – сейчас мы видим активизацию действий, опять же по южному флангу. Это пресловутая Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка – вот рубеж, на который они пытаются все-таки выйти, рубеж железной дороги", - сказал Пушилин. Он отметил, что на северном фланге обстановка не изменилась. "Наша задача сейчас в районе Орехово-Васильевки позиции удержать и постараться их улучшить", - уточнил глава ДНР. ВСУ предприняли безуспешные атаки в районе Клещеевки и Андреевки и понесли значительные потери, сообщил ранее в среду РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.
https://ria.ru/20231002/plennyy-1899820683.html
донецкая народная республика
артемовск
россия
украина
клещеевка
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безопасность, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Клещеевка
Пушилин заявил об активизации ВСУ к югу от Артемовска

Пушилин: ВСУ после небольшого затишья активизировались к югу от Артемовска

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска после небольшого периода затишья активизировали действия к югу от Артемовска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"На артемовском направлении после некоторого затишья – проводил противник ротацию, подразделения наши мешали этому – сейчас мы видим активизацию действий, опять же по южному флангу. Это пресловутая Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка – вот рубеж, на который они пытаются все-таки выйти, рубеж железной дороги", - сказал Пушилин. Он отметил, что на северном фланге обстановка не изменилась. "Наша задача сейчас в районе Орехово-Васильевки позиции удержать и постараться их улучшить", - уточнил глава ДНР.
ВСУ предприняли безуспешные атаки в районе Клещеевки и Андреевки и понесли значительные потери, сообщил ранее в среду РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаАртемовскДенис ПушилинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРКлещеевка
 
 
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