https://ria.ru/20231004/artemovsk-1900353377.html
Пушилин заявил об активизации ВСУ к югу от Артемовска
Пушилин заявил об активизации ВСУ к югу от Артемовска - РИА Новости, 04.10.2023
Пушилин заявил об активизации ВСУ к югу от Артемовска
Украинские войска после небольшого периода затишья активизировали действия к югу от Артемовска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:41
2023-10-04T10:41
2023-10-04T10:41
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска после небольшого периода затишья активизировали действия к югу от Артемовска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "На артемовском направлении после некоторого затишья – проводил противник ротацию, подразделения наши мешали этому – сейчас мы видим активизацию действий, опять же по южному флангу. Это пресловутая Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка – вот рубеж, на который они пытаются все-таки выйти, рубеж железной дороги", - сказал Пушилин. Он отметил, что на северном фланге обстановка не изменилась. "Наша задача сейчас в районе Орехово-Васильевки позиции удержать и постараться их улучшить", - уточнил глава ДНР. ВСУ предприняли безуспешные атаки в районе Клещеевки и Андреевки и понесли значительные потери, сообщил ранее в среду РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.
https://ria.ru/20231002/plennyy-1899820683.html
донецкая народная республика
артемовск
россия
украина
клещеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_4c4015d556888278f1839db02ff44b4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Клещеевка
Пушилин заявил об активизации ВСУ к югу от Артемовска
Пушилин: ВСУ после небольшого затишья активизировались к югу от Артемовска