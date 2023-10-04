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Пушилин заявил об активизации ВСУ к югу от Артемовска

Пушилин заявил об активизации ВСУ к югу от Артемовска - РИА Новости, 04.10.2023

Пушилин заявил об активизации ВСУ к югу от Артемовска

Украинские войска после небольшого периода затишья активизировали действия к югу от Артемовска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:41

2023-10-04T10:41

2023-10-04T10:41

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

артемовск

денис пушилин

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска после небольшого периода затишья активизировали действия к югу от Артемовска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "На артемовском направлении после некоторого затишья – проводил противник ротацию, подразделения наши мешали этому – сейчас мы видим активизацию действий, опять же по южному флангу. Это пресловутая Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка – вот рубеж, на который они пытаются все-таки выйти, рубеж железной дороги", - сказал Пушилин. Он отметил, что на северном фланге обстановка не изменилась. "Наша задача сейчас в районе Орехово-Васильевки позиции удержать и постараться их улучшить", - уточнил глава ДНР. ВСУ предприняли безуспешные атаки в районе Клещеевки и Андреевки и понесли значительные потери, сообщил ранее в среду РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.

https://ria.ru/20231002/plennyy-1899820683.html

донецкая народная республика

артемовск

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, клещеевка