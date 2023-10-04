https://ria.ru/20231004/armeniya-1900526059.html

Пашинян: Баку пока не подтвердил приверженность принципам мирного процесса

Пашинян: Баку пока не подтвердил приверженность принципам мирного процесса - РИА Новости, 04.10.2023

Пашинян: Баку пока не подтвердил приверженность принципам мирного процесса

Азербайджан пока не подтвердил свою приверженность трем основным принципам мирного процесса с Арменией, заявил в среду глава армянского правительства Никол... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:59

2023-10-04T18:59

2023-10-04T18:59

в мире

азербайджан

армения

никол пашинян

владимир путин

ильхам алиев

снг

ереван

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ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Азербайджан пока не подтвердил свою приверженность трем основным принципам мирного процесса с Арменией, заявил в среду глава армянского правительства Никол Пашинян. Выступая в среду на правительственном часе в парламенте, Пашинян заявил, что эти принципы, в частности, касаются обоюдного признания двумя странами территориальной целостности в пределах 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанских границ и согласование карт. Как указал Пашинян, армянская сторона считает, что это должны быть карты 1975 года. Однако, по его мнению, есть и более поздние переизданные карты. "И третий принцип – открытие региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности. Если Азербайджан публично подтвердит свою приверженность этим принципам, то мы можем на практике констатировать, что заключение мирного договора — всего лишь вопрос короткого времени", - заявил Пашинян. "Но вся проблема в том, что высшие должностные лица Азербайджана, говоря о согласии с мирным процессом, не подтвердили свою приверженность указанным принципам. Это вызывает подозрения, что, говоря о мире, они имеют в виду (мир – ред.) после реализации своих определенных, предполагаемых устремлений в отношении территориальной целостности Армении", - заявил армянский премьер. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html

https://ria.ru/20231004/vstrecha-1900413947.html

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в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, снг, ереван, ситуация в нагорном карабахе