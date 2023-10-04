СМИ: Белый дом тайно направил делегатов в Эр-Рияд для диалога по Израилю
Axios: советники Байдена тайно посетили Эр-Рияд для переговоров по Израилю
Эр-Рияд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Группа высокопоставленных советников президента США Джо Байдена на минувшей неделе тайно посетила Саудовскую Аравию, чтобы обсудить нормализацию отношений королевства с Израилем, сообщает в среду портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с деталями данного визита.
Как отмечает портал, целью поездки стало продолжение переговоров о возможном соглашении между Израилем и Саудовской Аравией. Источники подчеркивают, что администрация Байдена надеется добиться заключения так называемой "мегасделки" до того, как действующий президент перенаправит основные усилия на кампанию по своему переизбранию в 2024 году.
По информации Axios, среди чиновников, посетивших Эр-Рияд, были координатор политики Белого дома на Ближнем Востоке Бретт Макгерк и старший советник Байдена по вопросам энергетики и инфраструктуры Амос Хохштейн. Как уточняется в публикации, визит состоялся в минувший четверг и продолжался всего несколько часов.
Белый дом не делал каких-либо официальных заявлений о данной поездке.
В сентябре премьер Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны ООН заявил, что Израиль стоит на пороге исторического соглашения о мире с Саудовской Аравией, которое, по его словам, изменит лицо Ближнего Востока. Тогда же наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил в интервью телеканалу Fox News, что королевство "с каждым днем становится ближе" к нормализации отношений с Израилем.