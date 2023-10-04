https://ria.ru/20231004/araviya-1900510413.html

СМИ: Белый дом тайно направил делегатов в Эр-Рияд для диалога по Израилю

СМИ: Белый дом тайно направил делегатов в Эр-Рияд для диалога по Израилю - РИА Новости, 04.10.2023

СМИ: Белый дом тайно направил делегатов в Эр-Рияд для диалога по Израилю

Группа высокопоставленных советников президента США Джо Байдена на минувшей неделе тайно посетила Саудовскую Аравию, чтобы обсудить нормализацию отношений... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T18:03

2023-10-04T18:03

2023-10-04T18:03

в мире

израиль

саудовская аравия

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824464853_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_dc7d5e030ac0dfcd3ea66d9f0beaaa5e.jpg

ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Группа высокопоставленных советников президента США Джо Байдена на минувшей неделе тайно посетила Саудовскую Аравию, чтобы обсудить нормализацию отношений королевства с Израилем, сообщает в среду портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с деталями данного визита. Как отмечает портал, целью поездки стало продолжение переговоров о возможном соглашении между Израилем и Саудовской Аравией. Источники подчеркивают, что администрация Байдена надеется добиться заключения так называемой "мегасделки" до того, как действующий президент перенаправит основные усилия на кампанию по своему переизбранию в 2024 году. По информации Axios, среди чиновников, посетивших Эр-Рияд, были координатор политики Белого дома на Ближнем Востоке Бретт Макгерк и старший советник Байдена по вопросам энергетики и инфраструктуры Амос Хохштейн. Как уточняется в публикации, визит состоялся в минувший четверг и продолжался всего несколько часов. Белый дом не делал каких-либо официальных заявлений о данной поездке. В сентябре премьер Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны ООН заявил, что Израиль стоит на пороге исторического соглашения о мире с Саудовской Аравией, которое, по его словам, изменит лицо Ближнего Востока. Тогда же наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил в интервью телеканалу Fox News, что королевство "с каждым днем становится ближе" к нормализации отношений с Израилем.

https://ria.ru/20230702/soglashenie-1881750164.html

https://ria.ru/20230921/izrail-1897730587.html

израиль

саудовская аравия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, саудовская аравия, сша, джо байден