https://ria.ru/20231003/zemletryasenie-1900189593.html

У берегов Японии произошло землетрясение

У берегов Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 03.10.2023

У берегов Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Японии, сообщает на сайте главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T15:22

2023-10-03T15:22

2023-10-03T15:22

япония

токио

в мире

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Японии, сообщает на сайте главное метеорологическое управление страны. Землетрясение зафиксировано в 20.38 по местному времени UTC (14.38 мск). Очаг залегал на глубине 40 километров. Подземные толчки ощущались в префектуре Токио, максимальная их сила составила 1 по семибальной шкале, принятой в Японии.

https://ria.ru/20231003/zemletryasenie-1900152905.html

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япония, токио, в мире