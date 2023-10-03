https://ria.ru/20231003/zemletryasenie-1900189593.html
У берегов Японии произошло землетрясение
У берегов Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 03.10.2023
У берегов Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Японии, сообщает на сайте главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:22
2023-10-03T15:22
2023-10-03T15:22
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Японии, сообщает на сайте главное метеорологическое управление страны. Землетрясение зафиксировано в 20.38 по местному времени UTC (14.38 мск). Очаг залегал на глубине 40 километров. Подземные толчки ощущались в префектуре Токио, максимальная их сила составила 1 по семибальной шкале, принятой в Японии.
https://ria.ru/20231003/zemletryasenie-1900152905.html
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япония, токио, в мире
У берегов Японии произошло землетрясение
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3