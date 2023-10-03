Рейтинг@Mail.ru
"Под дулом пистолета". В США заявили о конфликте Залужного с властями - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 03.10.2023 (обновлено: 17:25 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/zaluzhnyy-1900192491.html
"Под дулом пистолета". В США заявили о конфликте Залужного с властями
"Под дулом пистолета". В США заявили о конфликте Залужного с властями - РИА Новости, 03.10.2023
"Под дулом пистолета". В США заявили о конфликте Залужного с властями
Главкому ВСУ Валерию Залужному приказали замолчать после жалоб на проблемы в армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:30
2023-10-03T17:25
политика
украина
валерий залужный
владимир зеленский
сергей кривонос
вооруженные силы украины
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg
МОСКВА, 3 окт —РИА Новости. Главкому ВСУ Валерию Залужному приказали замолчать после жалоб на проблемы в армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Офицер отметил, что в украинских войсках творится правовой беспредел: зарплаты военнослужащих и компенсации погибшим солдатам прикарманивают старшие командиры, каждый старается украсть там, где у него появится такая возможность."В частных разговорах Залужный говорил правду, но его игнорировали и сказали ему заткнуться и заниматься своим делом. Возможно, ему приказали сделать так под дулом пистолета", —заявил полковник.По мнению Макгрегора, позиция главкома уже не имеет значения, потому что действиями ВСУ в значительной степени управляют иностранцы, отдающие приказы отправлять украинцев на убой на укрепленные российские позиции. Эти распоряжения одобрены президентом Украины Владимиром Зеленским, резюмировал он.В СМИ неоднократно появлялись сообщения о скрытом конфликте между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению отставного украинского генерала Сергея Кривоноса, киевские власти информационно "сливают" Залужного из опасений, что он может стать для главы государства политической угрозой. Как полагает бывший военачальник, офис Зеленского под различными предлогами зачистил окружение главкома и поставил туда своих людей, чтобы следить за ним.
https://ria.ru/20231002/ssha-1900058897.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_e77a3345427c8bc4eb8ea0d0cbc2f2a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, валерий залужный, владимир зеленский, сергей кривонос, вооруженные силы украины, пентагон
Политика, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Пентагон
"Под дулом пистолета". В США заявили о конфликте Залужного с властями

Макгрегор: Залужному под дулом пистолета приказали молчать о проблемах ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт РИА Новости. Главкому ВСУ Валерию Залужному приказали замолчать после жалоб на проблемы в армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Офицер отметил, что в украинских войсках творится правовой беспредел: зарплаты военнослужащих и компенсации погибшим солдатам прикарманивают старшие командиры, каждый старается украсть там, где у него появится такая возможность.
«
"В частных разговорах Залужный говорил правду, но его игнорировали и сказали ему заткнуться и заниматься своим делом. Возможно, ему приказали сделать так под дулом пистолета", —заявил полковник.
По мнению Макгрегора, позиция главкома уже не имеет значения, потому что действиями ВСУ в значительной степени управляют иностранцы, отдающие приказы отправлять украинцев на убой на укрепленные российские позиции. Эти распоряжения одобрены президентом Украины Владимиром Зеленским, резюмировал он.
В СМИ неоднократно появлялись сообщения о скрытом конфликте между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению отставного украинского генерала Сергея Кривоноса, киевские власти информационно "сливают" Залужного из опасений, что он может стать для главы государства политической угрозой. Как полагает бывший военачальник, офис Зеленского под различными предлогами зачистил окружение главкома и поставил туда своих людей, чтобы следить за ним.
Прогулочные теплоходы на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
"Представьте, что вы русский генерал". В США возмутились заявлением Ходжеса
2 октября, 20:40
 
ПолитикаУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийСергей КривоносВооруженные силы УкраиныПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала