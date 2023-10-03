"Под дулом пистолета". В США заявили о конфликте Залужного с властями
Макгрегор: Залужному под дулом пистолета приказали молчать о проблемах ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт —РИА Новости. Главкому ВСУ Валерию Залужному приказали замолчать после жалоб на проблемы в армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Офицер отметил, что в украинских войсках творится правовой беспредел: зарплаты военнослужащих и компенсации погибшим солдатам прикарманивают старшие командиры, каждый старается украсть там, где у него появится такая возможность.
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"В частных разговорах Залужный говорил правду, но его игнорировали и сказали ему заткнуться и заниматься своим делом. Возможно, ему приказали сделать так под дулом пистолета", —заявил полковник.
По мнению Макгрегора, позиция главкома уже не имеет значения, потому что действиями ВСУ в значительной степени управляют иностранцы, отдающие приказы отправлять украинцев на убой на укрепленные российские позиции. Эти распоряжения одобрены президентом Украины Владимиром Зеленским, резюмировал он.
В СМИ неоднократно появлялись сообщения о скрытом конфликте между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению отставного украинского генерала Сергея Кривоноса, киевские власти информационно "сливают" Залужного из опасений, что он может стать для главы государства политической угрозой. Как полагает бывший военачальник, офис Зеленского под различными предлогами зачистил окружение главкома и поставил туда своих людей, чтобы следить за ним.