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В Болгарии вооруженный мужчина взял в заложники двух человек

В Болгарии вооруженный мужчина взял в заложники двух человек - РИА Новости, 03.10.2023

В Болгарии вооруженный мужчина взял в заложники двух человек

Вооруженный мужчина на юго-западе Болгарии забаррикадировался в доме, удерживая в качестве заложников бывшую подругу и ее мать, сообщает газета "24 часа". РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T20:25

2023-10-03T20:25

2023-10-03T20:25

в мире

болгария

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вооруженный мужчина на юго-западе Болгарии забаррикадировался в доме, удерживая в качестве заложников бывшую подругу и ее мать, сообщает газета "24 часа". Инцидент начался с того, что мужчина приехал на такси в село Вылково (Благоевградская область) и поссорился с отцом девушки, с которой его ранее связывали отношения. Он вытащил пистолет и начал стрельбу, ранив своего оппонента в руку. После этого стрелок забаррикадировался в доме вместе со своей бывшей возлюбленной и ее матерью. Прибывшие на место происшествия полицейские и психологи убеждают стрелявшего сдаться. Жители села напуганы и не могут вернуться в свои дома, пишет издание. Отмечается, что стрелявший владеет пистолетом незаконно.

https://ria.ru/20230901/ekvador-1893540365.html

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в мире, болгария