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В Болгарии вооруженный мужчина взял в заложники двух человек
В Болгарии вооруженный мужчина взял в заложники двух человек - РИА Новости, 03.10.2023
В Болгарии вооруженный мужчина взял в заложники двух человек
Вооруженный мужчина на юго-западе Болгарии забаррикадировался в доме, удерживая в качестве заложников бывшую подругу и ее мать, сообщает газета "24 часа". РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T20:25
2023-10-03T20:25
2023-10-03T20:25
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вооруженный мужчина на юго-западе Болгарии забаррикадировался в доме, удерживая в качестве заложников бывшую подругу и ее мать, сообщает газета "24 часа". Инцидент начался с того, что мужчина приехал на такси в село Вылково (Благоевградская область) и поссорился с отцом девушки, с которой его ранее связывали отношения. Он вытащил пистолет и начал стрельбу, ранив своего оппонента в руку. После этого стрелок забаррикадировался в доме вместе со своей бывшей возлюбленной и ее матерью. Прибывшие на место происшествия полицейские и психологи убеждают стрелявшего сдаться. Жители села напуганы и не могут вернуться в свои дома, пишет издание. Отмечается, что стрелявший владеет пистолетом незаконно.
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в мире, болгария
В Болгарии вооруженный мужчина взял в заложники двух человек
В Болгарии вооруженный мужчина взял в заложницы бывшую подругу и ее мать
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Вооруженный мужчина на юго-западе Болгарии забаррикадировался в доме, удерживая в качестве заложников бывшую подругу и ее мать, сообщает газета "24 часа".
Инцидент начался с того, что мужчина приехал на такси в село Вылково (Благоевградская область) и поссорился с отцом девушки, с которой его ранее связывали отношения. Он вытащил пистолет и начал стрельбу, ранив своего оппонента в руку. После этого стрелок забаррикадировался в доме вместе со своей бывшей возлюбленной и ее матерью.
Прибывшие на место происшествия полицейские и психологи убеждают стрелявшего сдаться.
Жители села напуганы и не могут вернуться в свои дома, пишет издание. Отмечается, что стрелявший владеет пистолетом незаконно.
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