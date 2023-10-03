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В Болгарии вооруженный мужчина взял в заложники двух человек - РИА Новости, 03.10.2023
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20:25 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/zalozhniki-1900290342.html
В Болгарии вооруженный мужчина взял в заложники двух человек
В Болгарии вооруженный мужчина взял в заложники двух человек - РИА Новости, 03.10.2023
В Болгарии вооруженный мужчина взял в заложники двух человек
Вооруженный мужчина на юго-западе Болгарии забаррикадировался в доме, удерживая в качестве заложников бывшую подругу и ее мать, сообщает газета "24 часа". РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T20:25
2023-10-03T20:25
в мире
болгария
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вооруженный мужчина на юго-западе Болгарии забаррикадировался в доме, удерживая в качестве заложников бывшую подругу и ее мать, сообщает газета "24 часа". Инцидент начался с того, что мужчина приехал на такси в село Вылково (Благоевградская область) и поссорился с отцом девушки, с которой его ранее связывали отношения. Он вытащил пистолет и начал стрельбу, ранив своего оппонента в руку. После этого стрелок забаррикадировался в доме вместе со своей бывшей возлюбленной и ее матерью. Прибывшие на место происшествия полицейские и психологи убеждают стрелявшего сдаться. Жители села напуганы и не могут вернуться в свои дома, пишет издание. Отмечается, что стрелявший владеет пистолетом незаконно.
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в мире, болгария
В мире, Болгария
В Болгарии вооруженный мужчина взял в заложники двух человек

В Болгарии вооруженный мужчина взял в заложницы бывшую подругу и ее мать

© Фото : Министерство на вътрешните работиАвтомобиль болгарской полиции
Автомобиль болгарской полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Фото : Министерство на вътрешните работи
Автомобиль болгарской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вооруженный мужчина на юго-западе Болгарии забаррикадировался в доме, удерживая в качестве заложников бывшую подругу и ее мать, сообщает газета "24 часа".
Инцидент начался с того, что мужчина приехал на такси в село Вылково (Благоевградская область) и поссорился с отцом девушки, с которой его ранее связывали отношения. Он вытащил пистолет и начал стрельбу, ранив своего оппонента в руку. После этого стрелок забаррикадировался в доме вместе со своей бывшей возлюбленной и ее матерью.
Прибывшие на место происшествия полицейские и психологи убеждают стрелявшего сдаться.
Жители села напуганы и не могут вернуться в свои дома, пишет издание. Отмечается, что стрелявший владеет пистолетом незаконно.
Полиция и работники службы экстренной помощи, Эквадор - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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