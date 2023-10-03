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СМИ: ЕС готовится к официальным переговорам с Украиной по вступлению в блок - РИА Новости, 03.10.2023
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21:44 03.10.2023 (обновлено: 22:40 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/vstuplenie-1900297104.html
СМИ: ЕС готовится к официальным переговорам с Украиной по вступлению в блок
СМИ: ЕС готовится к официальным переговорам с Украиной по вступлению в блок - РИА Новости, 03.10.2023
СМИ: ЕС готовится к официальным переговорам с Украиной по вступлению в блок
ЕС планирует в скором времени начать официальные переговоры с Украиной по поводу вступления в союз, пишет газета Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T21:44
2023-10-03T22:40
в мире
украина
евросоюз
цены на нефть
киев
петр павел
урсула фон дер ляйен
politico
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. ЕС планирует в скором времени начать официальные переговоры с Украиной по поводу вступления в союз, пишет газета Politico со ссылкой на источники.&quot;Европейский союз готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в блок, официальное объявление ожидается уже в декабре&quot;, — говорится в публикации.В статье отмечается, что Брюссель "готовится дать Киеву зеленый свет" по этому вопросу до конца 2023 года.Во вторник президент Чехии Петр Павел, выступая на открытии нового учебного года в College of Europe в бельгийском Брюгге, заявил, что Евросоюз должен расширяться ради собственной безопасности. По его словам, Украину и страны Западных Балкан нельзя оставлять на произвол геополитических манипуляций.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что ЕС сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате. Она назвала присоединение к союзу новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом фон дер Ляйен не уточнила никаких конкретных сроков расширения блока и принятия Киева.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз, а в июне ей предоставили статус кандидата. Для старта переговоров Киеву нужно выполнить множество условий. Речь идет в том числе об усилении борьбы с коррупцией. Через год в Брюсселе отмечали, что Украина выполнила пока только два условия.
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900286375.html
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в мире, украина, евросоюз, цены на нефть, киев, петр павел, урсула фон дер ляйен, politico, чехия, еврокомиссия
В мире, Украина, Евросоюз, Цены на нефть, Киев, Петр Павел, Урсула фон дер Ляйен, Politico, Чехия, Еврокомиссия
СМИ: ЕС готовится к официальным переговорам с Украиной по вступлению в блок

Politico: ЕС готовится к официальным переговорам с Украиной по вступлению в блок

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. ЕС планирует в скором времени начать официальные переговоры с Украиной по поводу вступления в союз, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
«

"Европейский союз готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в блок, официальное объявление ожидается уже в декабре", — говорится в публикации.

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Набрало мощные обороты. На Западе раскрыли, что началось в ЕС из-за Украины
Вчера, 19:46
В статье отмечается, что Брюссель "готовится дать Киеву зеленый свет" по этому вопросу до конца 2023 года.
Во вторник президент Чехии Петр Павел, выступая на открытии нового учебного года в College of Europe в бельгийском Брюгге, заявил, что Евросоюз должен расширяться ради собственной безопасности. По его словам, Украину и страны Западных Балкан нельзя оставлять на произвол геополитических манипуляций.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что ЕС сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате. Она назвала присоединение к союзу новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом фон дер Ляйен не уточнила никаких конкретных сроков расширения блока и принятия Киева.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз, а в июне ей предоставили статус кандидата. Для старта переговоров Киеву нужно выполнить множество условий. Речь идет в том числе об усилении борьбы с коррупцией. Через год в Брюсселе отмечали, что Украина выполнила пока только два условия.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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В миреУкраинаЕвросоюзЦены на нефтьКиевПетр ПавелУрсула фон дер ЛяйенPoliticoЧехияЕврокомиссия
 
 
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