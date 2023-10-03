СМИ: ЕС готовится к официальным переговорам с Украиной по вступлению в блок
Politico: ЕС готовится к официальным переговорам с Украиной по вступлению в блок
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. ЕС планирует в скором времени начать официальные переговоры с Украиной по поводу вступления в союз, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
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"Европейский союз готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в блок, официальное объявление ожидается уже в декабре", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Брюссель "готовится дать Киеву зеленый свет" по этому вопросу до конца 2023 года.
Во вторник президент Чехии Петр Павел, выступая на открытии нового учебного года в College of Europe в бельгийском Брюгге, заявил, что Евросоюз должен расширяться ради собственной безопасности. По его словам, Украину и страны Западных Балкан нельзя оставлять на произвол геополитических манипуляций.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что ЕС сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате. Она назвала присоединение к союзу новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом фон дер Ляйен не уточнила никаких конкретных сроков расширения блока и принятия Киева.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз, а в июне ей предоставили статус кандидата. Для старта переговоров Киеву нужно выполнить множество условий. Речь идет в том числе об усилении борьбы с коррупцией. Через год в Брюсселе отмечали, что Украина выполнила пока только два условия.