https://ria.ru/20231003/vstuplenie-1900297104.html

СМИ: ЕС готовится к официальным переговорам с Украиной по вступлению в блок

СМИ: ЕС готовится к официальным переговорам с Украиной по вступлению в блок - РИА Новости, 03.10.2023

СМИ: ЕС готовится к официальным переговорам с Украиной по вступлению в блок

ЕС планирует в скором времени начать официальные переговоры с Украиной по поводу вступления в союз, пишет газета Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T21:44

2023-10-03T21:44

2023-10-03T22:40

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украина

евросоюз

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киев

петр павел

урсула фон дер ляйен

politico

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. ЕС планирует в скором времени начать официальные переговоры с Украиной по поводу вступления в союз, пишет газета Politico со ссылкой на источники."Европейский союз готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в блок, официальное объявление ожидается уже в декабре", — говорится в публикации.В статье отмечается, что Брюссель "готовится дать Киеву зеленый свет" по этому вопросу до конца 2023 года.Во вторник президент Чехии Петр Павел, выступая на открытии нового учебного года в College of Europe в бельгийском Брюгге, заявил, что Евросоюз должен расширяться ради собственной безопасности. По его словам, Украину и страны Западных Балкан нельзя оставлять на произвол геополитических манипуляций.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что ЕС сможет продолжать успешную деятельность в расширенном формате. Она назвала присоединение к союзу новых членов "лучшим вложением в мир, безопасность и процветание для всего континента". При этом фон дер Ляйен не уточнила никаких конкретных сроков расширения блока и принятия Киева.Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз, а в июне ей предоставили статус кандидата. Для старта переговоров Киеву нужно выполнить множество условий. Речь идет в том числе об усилении борьбы с коррупцией. Через год в Брюсселе отмечали, что Украина выполнила пока только два условия.

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900286375.html

https://ria.ru/20231003/lukashenko-1900091163.html

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в мире, украина, евросоюз, цены на нефть, киев, петр павел, урсула фон дер ляйен, politico, чехия, еврокомиссия