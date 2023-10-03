https://ria.ru/20231003/tseli-1900300578.html

МИД: цели СВО будут выполнены, несмотря на попытку Запада надломить Россию

МИД: цели СВО будут выполнены, несмотря на попытку Запада надломить Россию - РИА Новости, 03.10.2023

МИД: цели СВО будут выполнены, несмотря на попытку Запада надломить Россию

Все цели и задачи российской специальной военной операции будут выполнены, несмотря на попытку Запада надломить Россию руками Киева, заявил на заседании Первого РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T22:23

2023-10-03T22:23

2023-10-03T22:23

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ООН, 3 окт – РИА Новости. Все цели и задачи российской специальной военной операции будут выполнены, несмотря на попытку Запада надломить Россию руками Киева, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов. "Очевидно, что попытка надломить Россию руками Киева является элементом стратегического курса стран Запада по реанимации однополярного мироустройства", - сказал Воронцов, добавив, что "ничего у западных государств не выйдет". "Год назад, 30 сентября 2022 года, произошло определяющее, по истине судьбоносное и историческое событие. Были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор в ходе референдумов в полном соответствии с международным правом - быть со своим отечеством", - указал он. По словам дипломата, ничто и никто – ни Киев, ни его западные покровители - не в силах сломить волю этих людей. "Данное событие являет лишь еще одним подтверждением того, что как бы на Западе ни накачивали киевский режим оружием, ни замалчивали и ни потакали его чудовищным преступлениям, пытаясь нанести ущерб России, ничего у них не выходит и не выйдет. Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены", - заключил он.

https://ria.ru/20231003/konflikt-1900296442.html

https://ria.ru/20231003/svo-1900131922.html

россия

киев

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в мире, россия, генеральная ассамблея оон, киев, донбасс, оон