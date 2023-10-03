https://ria.ru/20231003/toplivo-1900167495.html

Новак рассказал о снижении мелкооптовых цен на дизельное топливо

Новак рассказал о снижении мелкооптовых цен на дизельное топливо - РИА Новости, 03.10.2023

Новак рассказал о снижении мелкооптовых цен на дизельное топливо

Мелкооптовые цены на дизельное топливо снизились, в зависимости от конкретного субъекта РФ, на уровень от 3 до 10 тысяч рублей за тонну после падения биржевых... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T13:57

2023-10-03T13:57

2023-10-03T13:57

александр новак

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735122026_0:102:2890:1729_1920x0_80_0_0_0b193eb4096b4d37fa9094c4d2f1d9bd.jpg

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Мелкооптовые цены на дизельное топливо снизились, в зависимости от конкретного субъекта РФ, на уровень от 3 до 10 тысяч рублей за тонну после падения биржевых цен, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Валдайского форума. Он напомнил, что биржевые цены на дизельное топливо в РФ уже упали примерно на 20%. "Теперь важно, чтобы эти цены транслировались на мелкооптовое звено для тех производителей, которые покупают не на бирже, а на нефтебазах. Сегодня мы за этим также строго следим. Мы уже видим, что в большей части субъектов РФ произошло снижение на мелком опте, это снижение составило уже от 3 тысяч до 10 тысяч за тонну дизельного топлива. Это очень важно для наших сельхозтоваропроизводителей, поскольку продолжается пора уборки и посева озимых", - сказал Новак.

https://ria.ru/20230929/fas-1899365271.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр новак, экономика