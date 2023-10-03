https://ria.ru/20231003/toplivo-1900167495.html
Новак рассказал о снижении мелкооптовых цен на дизельное топливо
Новак рассказал о снижении мелкооптовых цен на дизельное топливо - РИА Новости, 03.10.2023
Новак рассказал о снижении мелкооптовых цен на дизельное топливо
Мелкооптовые цены на дизельное топливо снизились, в зависимости от конкретного субъекта РФ, на уровень от 3 до 10 тысяч рублей за тонну после падения биржевых... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T13:57
2023-10-03T13:57
2023-10-03T13:57
александр новак
экономика
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СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Мелкооптовые цены на дизельное топливо снизились, в зависимости от конкретного субъекта РФ, на уровень от 3 до 10 тысяч рублей за тонну после падения биржевых цен, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Валдайского форума. Он напомнил, что биржевые цены на дизельное топливо в РФ уже упали примерно на 20%. "Теперь важно, чтобы эти цены транслировались на мелкооптовое звено для тех производителей, которые покупают не на бирже, а на нефтебазах. Сегодня мы за этим также строго следим. Мы уже видим, что в большей части субъектов РФ произошло снижение на мелком опте, это снижение составило уже от 3 тысяч до 10 тысяч за тонну дизельного топлива. Это очень важно для наших сельхозтоваропроизводителей, поскольку продолжается пора уборки и посева озимых", - сказал Новак.
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александр новак, экономика
Александр Новак, Экономика
Новак рассказал о снижении мелкооптовых цен на дизельное топливо
Новак: мелкооптовые цены на дизель снизились на уровень до 10 тысяч руб за тонну
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Мелкооптовые цены на дизельное топливо снизились, в зависимости от конкретного субъекта РФ, на уровень от 3 до 10 тысяч рублей за тонну после падения биржевых цен, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Валдайского форума.
Он напомнил, что биржевые цены на дизельное топливо в РФ уже упали примерно на 20%.
"Теперь важно, чтобы эти цены транслировались на мелкооптовое звено для тех производителей, которые покупают не на бирже, а на нефтебазах. Сегодня мы за этим также строго следим. Мы уже видим, что в большей части субъектов РФ произошло снижение на мелком опте, это снижение составило уже от 3 тысяч до 10 тысяч за тонну дизельного топлива. Это очень важно для наших сельхозтоваропроизводителей, поскольку продолжается пора уборки и посева озимых", - сказал Новак.
ФАС начала возбуждать антимонопольные дела из-за цен на топливо