https://ria.ru/20231003/soglashenie-1900288599.html

Париж дал согласие на договор, позволяющий передать Еревану военную технику

Париж дал согласие на договор, позволяющий передать Еревану военную технику - РИА Новости, 03.10.2023

Париж дал согласие на договор, позволяющий передать Еревану военную технику

Париж одобрил заключение договора с Арменией, который позволит передать ей военную технику, заявила глава французского МИД Катрин Колонна на брифинге в Ереване. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T20:08

2023-10-03T20:08

2023-10-03T20:31

в мире

армения

франция

ереван

париж

катрин колонна

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ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Париж одобрил заключение договора с Арменией, который позволит передать ей военную технику, заявила глава французского МИД Катрин Колонна на брифинге в Ереване."Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы Армения смогла обеспечить свою защиту", — сообщила она на брифинге в Ереване.Глава МИД добавила, что более детально об этом говорить не хочет.Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя.В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Минобороны России призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В военном ведомстве отметили, что миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.

https://ria.ru/20230924/armeniya-1898305568.html

https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1899023356.html

армения

франция

ереван

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в мире, армения, франция, ереван, париж, катрин колонна