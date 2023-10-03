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Париж дал согласие на договор, позволяющий передать Еревану военную технику - РИА Новости, 03.10.2023
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20:08 03.10.2023 (обновлено: 20:31 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/soglashenie-1900288599.html
Париж дал согласие на договор, позволяющий передать Еревану военную технику
Париж дал согласие на договор, позволяющий передать Еревану военную технику - РИА Новости, 03.10.2023
Париж дал согласие на договор, позволяющий передать Еревану военную технику
Париж одобрил заключение договора с Арменией, который позволит передать ей военную технику, заявила глава французского МИД Катрин Колонна на брифинге в Ереване. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T20:08
2023-10-03T20:31
в мире
армения
франция
ереван
париж
катрин колонна
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ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Париж одобрил заключение договора с Арменией, который позволит передать ей военную технику, заявила глава французского МИД Катрин Колонна на брифинге в Ереване."Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы Армения смогла обеспечить свою защиту", — сообщила она на брифинге в Ереване.Глава МИД добавила, что более детально об этом говорить не хочет.Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя.В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.Минобороны России призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В военном ведомстве отметили, что миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
https://ria.ru/20230924/armeniya-1898305568.html
https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1899023356.html
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в мире, армения, франция, ереван, париж, катрин колонна
В мире, Армения, Франция, Ереван, Париж, Катрин Колонна
Париж дал согласие на договор, позволяющий передать Еревану военную технику

Франция дала согласие на позволяющий передать Армении военную технику договор

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Париж. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 3 окт — РИА Новости. Париж одобрил заключение договора с Арменией, который позволит передать ей военную технику, заявила глава французского МИД Катрин Колонна на брифинге в Ереване.
«
"Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы Армения смогла обеспечить свою защиту", — сообщила она на брифинге в Ереване.
Глава МИД добавила, что более детально об этом говорить не хочет.
Армия Азербайджана 19 сентября начала в Карабахе военную операцию. В Баку ее назвали "антитеррористическими мероприятиями локального характера" по восстановлению конституционного строя.
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В Ереване произошедшее расценили как агрессию против Карабаха, подчеркнув, что в регионе нет армянских подразделений.
Минобороны России призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В военном ведомстве отметили, что миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
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В миреАрменияФранцияЕреванПарижКатрин Колонна
 
 
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