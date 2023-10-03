Рейтинг@Mail.ru
Премьер Британии обсудил ситуацию на Украине с союзниками по G7 и НАТО - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/situatsiya-1900289022.html
Премьер Британии обсудил ситуацию на Украине с союзниками по G7 и НАТО
Премьер Британии обсудил ситуацию на Украине с союзниками по G7 и НАТО - РИА Новости, 03.10.2023
Премьер Британии обсудил ситуацию на Украине с союзниками по G7 и НАТО
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудил ситуацию на Украине и зерновую сделку с лидерами союзников по G7 и НАТО, говорится в заявлении,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T20:11
2023-10-03T20:11
в мире
украина
g7
ситуация в днр и лнр
риши сунак
нато
джо байден
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826328106_614:0:2456:1036_1920x0_80_0_0_ec84fb133b67b0ed6baf1d040e33694b.jpg
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудил ситуацию на Украине и зерновую сделку с лидерами союзников по G7 и НАТО, говорится в заявлении, распространенном Даунинг-стрит во вторник. "Премьер-министр провёл сегодня разговор с лидерами G7, НАТО, Польши и Румынии", - сказано в документе, опубликованном на сайте британского правительства. В ходе разговора, который, как отмечается, состоялся по инициативе президента США Джо Байдена, стороны обсудили ситуацию на Украине и зерновую сделку, сообщили на Даунинг-стрит. Отмечается, что Сунак заверил союзников в том, что Британия продолжит оказывать Украине необходимую поддержку, в том числе и военную, "столько, сколько будет необходимо". Вместе с этим британский премьер выразил "глубокое разочарование" в связи с прекращением действия зерновой сделки и подчеркнул важность сотрудничества для вывоза "как можно больше украинского зерна из страны", сказано в заявлении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230930/otvetstvennost-1899632134.html
https://ria.ru/20230928/front-1899151791.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826328106_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b03a2bdb35695357444e22a0bf400f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, g7, ситуация в днр и лнр, риши сунак, нато, джо байден, владимир путин, великобритания, россия, цены на нефть
В мире, Украина, G7, Ситуация в ДНР и ЛНР, Риши Сунак, НАТО, Джо Байден, Владимир Путин, Великобритания, Россия, Цены на нефть
Премьер Британии обсудил ситуацию на Украине с союзниками по G7 и НАТО

Риши Сунак обсудил ситуацию на Украине с союзниками по G7 и НАТО

© AP Photo / Matt DunhamРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудил ситуацию на Украине и зерновую сделку с лидерами союзников по G7 и НАТО, говорится в заявлении, распространенном Даунинг-стрит во вторник.
«
"Премьер-министр провёл сегодня разговор с лидерами G7, НАТО, Польши и Румынии", - сказано в документе, опубликованном на сайте британского правительства.
Жозе Рамуш-Орта - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Лидер Восточного Тимора: США частично ответственны за ситуацию на Украине
30 сентября, 15:09
В ходе разговора, который, как отмечается, состоялся по инициативе президента США Джо Байдена, стороны обсудили ситуацию на Украине и зерновую сделку, сообщили на Даунинг-стрит.
Отмечается, что Сунак заверил союзников в том, что Британия продолжит оказывать Украине необходимую поддержку, в том числе и военную, "столько, сколько будет необходимо". Вместе с этим британский премьер выразил "глубокое разочарование" в связи с прекращением действия зерновой сделки и подчеркнул важность сотрудничества для вывоза "как можно больше украинского зерна из страны", сказано в заявлении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Глава Минобороны Украины доложил британскому коллеге о ситуации на фронте
28 сентября, 12:07
 
В миреУкраинаG7Ситуация в ДНР и ЛНРРиши СунакНАТОДжо БайденВладимир ПутинВеликобританияРоссияЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала