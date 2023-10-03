https://ria.ru/20231003/situatsiya-1900289022.html

Премьер Британии обсудил ситуацию на Украине с союзниками по G7 и НАТО

Премьер Британии обсудил ситуацию на Украине с союзниками по G7 и НАТО - РИА Новости, 03.10.2023

Премьер Британии обсудил ситуацию на Украине с союзниками по G7 и НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудил ситуацию на Украине и зерновую сделку с лидерами союзников по G7 и НАТО, говорится в заявлении,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T20:11

2023-10-03T20:11

2023-10-03T20:11

в мире

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g7

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нато

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудил ситуацию на Украине и зерновую сделку с лидерами союзников по G7 и НАТО, говорится в заявлении, распространенном Даунинг-стрит во вторник. "Премьер-министр провёл сегодня разговор с лидерами G7, НАТО, Польши и Румынии", - сказано в документе, опубликованном на сайте британского правительства. В ходе разговора, который, как отмечается, состоялся по инициативе президента США Джо Байдена, стороны обсудили ситуацию на Украине и зерновую сделку, сообщили на Даунинг-стрит. Отмечается, что Сунак заверил союзников в том, что Британия продолжит оказывать Украине необходимую поддержку, в том числе и военную, "столько, сколько будет необходимо". Вместе с этим британский премьер выразил "глубокое разочарование" в связи с прекращением действия зерновой сделки и подчеркнул важность сотрудничества для вывоза "как можно больше украинского зерна из страны", сказано в заявлении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230930/otvetstvennost-1899632134.html

https://ria.ru/20230928/front-1899151791.html

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