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Призывников не будут направлять в зону боевых действий, подтвердил Шойгу - РИА Новости, 03.10.2023
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12:13 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/prizyvniki-1900134562.html
Призывников не будут направлять в зону боевых действий, подтвердил Шойгу
Призывников не будут направлять в зону боевых действий, подтвердил Шойгу - РИА Новости, 03.10.2023
Призывников не будут направлять в зону боевых действий, подтвердил Шойгу
Призывники, которые пойдут служить по итогам осенней призывной кампании 2023 года, в том числе из новых российских регионов, не будут направлены в зону боевых... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:13
2023-10-03T12:13
сергей шойгу
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Призывники, которые пойдут служить по итогам осенней призывной кампании 2023 года, в том числе из новых российских регионов, не будут направлены в зону боевых действий, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.Он напомнил, что осенняя призывная кампания стартовала 1 октября. Она, по словам министра, проходит в плановом порядке, в сроки, установленные российским законодательством."Во всех регионах сформировано более двух тысяч семисот призывных комиссий. В соответствии с указом президента, призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек", - уточнил Шойгу.
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сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф
Сергей Шойгу, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Призывников не будут направлять в зону боевых действий, подтвердил Шойгу

Шойгу: призывников не будут направлять в зону боевых действий

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ
Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Призывники, которые пойдут служить по итогам осенней призывной кампании 2023 года, в том числе из новых российских регионов, не будут направлены в зону боевых действий, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.
Он напомнил, что осенняя призывная кампания стартовала 1 октября. Она, по словам министра, проходит в плановом порядке, в сроки, установленные российским законодательством.
"Во всех регионах сформировано более двух тысяч семисот призывных комиссий. В соответствии с указом президента, призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек", - уточнил Шойгу.
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