https://ria.ru/20231003/prizyvniki-1900134562.html

Призывников не будут направлять в зону боевых действий, подтвердил Шойгу

Призывников не будут направлять в зону боевых действий, подтвердил Шойгу - РИА Новости, 03.10.2023

Призывников не будут направлять в зону боевых действий, подтвердил Шойгу

Призывники, которые пойдут служить по итогам осенней призывной кампании 2023 года, в том числе из новых российских регионов, не будут направлены в зону боевых... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:13

2023-10-03T12:13

2023-10-03T12:13

сергей шойгу

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Призывники, которые пойдут служить по итогам осенней призывной кампании 2023 года, в том числе из новых российских регионов, не будут направлены в зону боевых действий, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.Он напомнил, что осенняя призывная кампания стартовала 1 октября. Она, по словам министра, проходит в плановом порядке, в сроки, установленные российским законодательством."Во всех регионах сформировано более двух тысяч семисот призывных комиссий. В соответствии с указом президента, призыву на военную службу подлежат 130 тысяч человек", - уточнил Шойгу.

https://ria.ru/20230725/kontrakt-1886093955.html

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сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф