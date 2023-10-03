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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожила до 60 военнослужащих противника и три единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:27
2023-10-03T15:27
2023-10-03T15:35
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожила до 60 военнослужащих противника и три единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка, Берестовое Харьковской области и Новолюбовка Луганской Народной Республики. Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два танка, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - добавили в Минобороны.
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
МО: ВС России уничтожили до 60 солдат и 2 танка ВСУ на Купянском направлении