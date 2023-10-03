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Посольству Финляндии в России открыли счет в находящемся под санкциями ВТБ
Посольству Финляндии в России открыли счет в находящемся под санкциями ВТБ - РИА Новости, 03.10.2023
Посольству Финляндии в России открыли счет в находящемся под санкциями ВТБ
МИД Финляндии заявил, что после заморозки банковских счетов финской дипломатической миссии в России посольству по указанию РФ открыт банковский счет в ВТБ, куда РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:47
2023-10-03T10:47
2023-10-03T10:48
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт — РИА Новости. МИД Финляндии заявил, что после заморозки банковских счетов финской дипломатической миссии в России посольству по указанию РФ открыт банковский счет в ВТБ, куда переведены средства с замороженных счетов. Банк ВТБ находится под санкциями ЕС и США из-за ситуации на Украине, в связи с этим крайне осложнены банковские международные переводы в этот банк. "В апреле были заморожены счета генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге и посольства в Москве. Посольству открыт счет в указанном Россией банке (ВТБ), и на этот счет переведены средства с замороженных счетов", - говорится в сообщении финского МИД. Также внешнеполитическое ведомство уточняет, что здание генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, работа которого прекратилась с 1 октября по решению МИД России, по-прежнему будет принадлежать Финляндии. Ранее финский МИД сообщил о блокировке банковских счетов финских диппредставительств в России с конца апреля. В ответ РФ заблокировала счета финских диппредставительств в РФ. В Кремле, комментируя блокировку, заявляли, что Россия лишь реагирует на ситуацию, которую создают целый ряд стран коллективного Запада, в том числе Финляндия. Там добавляли, что недружественные действия стран в отношении России не могут и не будут оставлены без ответа. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что действия России являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в Финляндии, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков.
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финляндия, россия, втб, евросоюз, москва, в мире
Финляндия, Россия, ВТБ, Евросоюз, Москва, В мире
Посольству Финляндии в России открыли счет в находящемся под санкциями ВТБ
Посольству Финляндии в РФ открыли счет в находящемся под санкциями банке ВТБ