https://ria.ru/20231003/pokhischenie-1900091839.html

Полиция во Владивостоке проверяет информацию о похищении женщины

Полиция во Владивостоке проверяет информацию о похищении женщины - РИА Новости, 03.10.2023

Полиция во Владивостоке проверяет информацию о похищении женщины

Полицейские выясняют подробности происшествия на улице Шепеткова во Владивостоке, где неизвестный мужчина избил и похитил женщину, рассказали в УМВД по... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T07:51

2023-10-03T07:51

2023-10-03T07:51

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Полицейские выясняют подробности происшествия на улице Шепеткова во Владивостоке, где неизвестный мужчина избил и похитил женщину, рассказали в УМВД по Приморскому краю. "Выявлена публикация с информацией об избиении и похищении женщины в районе улицы Шепеткова в городе Владивостоке. Также по данному факту поступило сообщение от очевидцев происшествия. На место выехали сотрудники полиции... Проводится проверка", - говорится в сообщении в телеграм-канале УМВД по Приморскому краю. Уточняется, что полицейские опрашивают очевидцев, обстоятельства случившегося устанавливаются.

https://ria.ru/20230922/podrostok-1897963945.html

владивосток

приморский край

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владивосток, приморский край, происшествия