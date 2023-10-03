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Полиция во Владивостоке проверяет информацию о похищении женщины - РИА Новости, 03.10.2023
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07:51 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/pokhischenie-1900091839.html
Полиция во Владивостоке проверяет информацию о похищении женщины
Полиция во Владивостоке проверяет информацию о похищении женщины - РИА Новости, 03.10.2023
Полиция во Владивостоке проверяет информацию о похищении женщины
Полицейские выясняют подробности происшествия на улице Шепеткова во Владивостоке, где неизвестный мужчина избил и похитил женщину, рассказали в УМВД по... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T07:51
2023-10-03T07:51
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Полицейские выясняют подробности происшествия на улице Шепеткова во Владивостоке, где неизвестный мужчина избил и похитил женщину, рассказали в УМВД по Приморскому краю. "Выявлена публикация с информацией об избиении и похищении женщины в районе улицы Шепеткова в городе Владивостоке. Также по данному факту поступило сообщение от очевидцев происшествия. На место выехали сотрудники полиции... Проводится проверка", - говорится в сообщении в телеграм-канале УМВД по Приморскому краю. Уточняется, что полицейские опрашивают очевидцев, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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владивосток, приморский край, происшествия
Владивосток, Приморский край, Происшествия
Полиция во Владивостоке проверяет информацию о похищении женщины

Полиция во Владивостоке проверяет информацию об избиении и похищении женщины

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт - РИА Новости. Полицейские выясняют подробности происшествия на улице Шепеткова во Владивостоке, где неизвестный мужчина избил и похитил женщину, рассказали в УМВД по Приморскому краю.
"Выявлена публикация с информацией об избиении и похищении женщины в районе улицы Шепеткова в городе Владивостоке. Также по данному факту поступило сообщение от очевидцев происшествия. На место выехали сотрудники полиции... Проводится проверка", - говорится в сообщении в телеграм-канале УМВД по Приморскому краю.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Уточняется, что полицейские опрашивают очевидцев, обстоятельства случившегося устанавливаются.
 
ВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
 
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