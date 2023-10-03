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Маккарти заявил, что готов к отстранению с поста спикера
Маккарти заявил, что готов к отстранению с поста спикера - РИА Новости, 03.10.2023
Маккарти заявил, что готов к отстранению с поста спикера
Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил, что готов к отстранению со своего поста в случае соответствующего исхода голосования РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T20:52
2023-10-03T20:52
2023-10-03T20:52
в мире
кевин маккарти
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил, что готов к отстранению со своего поста в случае соответствующего исхода голосования во вторник. "Если к концу дня я потеряю работу, то быть по сему", - сообщил он журналистам перед предстоящим голосованием. Маккарти добавил, что продолжит "бороться за американское общество". Ранее во вторник Маккарти допустил, что потеряет свой пост в том случае, если за его отстранение проголосуют члены Демократической партии и пятеро однопартийцев-республиканцев. Маккарти также подтвердил, что голосование по вопросу о его отстранении состоится во вторник. В понедельник член палаты представителей республиканец Мэтт Гаетц подал прошение об отстранении Маккарти с поста спикера. Ходатайство, поданное Гаетцем в понедельник вечером, относится к праву "привилегированной резолюции". Это означает, что она имеет приоритет над другими вопросами для палаты представителей и должна быть рассмотрена в течение двух дней. Сам Маккарти ранее неоднократно выражал убежденность, что сохранит свой пост, несмотря на критику со стороны крайне правого крыла в Республиканской партии. Член палаты представителей американского конгресса, эксцентричная республиканка Марджори Тейлор Грин, в свою очередь, поддержала стремление Гаетца к переменам в законодательном органе, однако отметила, что никаких перемен не стоит ожидать до возвращения экс-президента страны Дональда Трампа на пост главы государства.
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в мире, кевин маккарти, марджори тейлор грин, дональд трамп
В мире, Кевин Маккарти, Марджори Тейлор Грин, Дональд Трамп
Маккарти заявил, что готов к отстранению с поста спикера
Маккарти заявил, что готов к отстранению с поста спикера палаты представителей
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти заявил, что готов к отстранению со своего поста в случае соответствующего исхода голосования во вторник.
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"Если к концу дня я потеряю работу, то быть по сему", - сообщил он журналистам перед предстоящим голосованием.
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Маккарти добавил, что продолжит "бороться за американское общество".
Ранее во вторник Маккарти допустил, что потеряет свой пост в том случае, если за его отстранение проголосуют члены Демократической партии и пятеро однопартийцев-республиканцев.
Маккарти также подтвердил, что голосование по вопросу о его отстранении состоится во вторник.
В понедельник член палаты представителей республиканец Мэтт Гаетц подал прошение об отстранении Маккарти с поста спикера. Ходатайство, поданное Гаетцем в понедельник вечером, относится к праву "привилегированной резолюции". Это означает, что она имеет приоритет над другими вопросами для палаты представителей и должна быть рассмотрена в течение двух дней.
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Сам Маккарти ранее неоднократно выражал убежденность, что сохранит свой пост, несмотря на критику со стороны крайне правого крыла в Республиканской партии.
Член палаты представителей американского конгресса, эксцентричная республиканка Марджори Тейлор Грин
, в свою очередь, поддержала стремление Гаетца к переменам в законодательном органе, однако отметила, что никаких перемен не стоит ожидать до возвращения экс-президента страны Дональда Трампа
на пост главы государства.
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