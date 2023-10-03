https://ria.ru/20231003/opek-1900081333.html

Эксперты спрогнозировали действия комитета ОПЕК+ на ближайшем заседании

Эксперты спрогнозировали действия комитета ОПЕК+ на ближайшем заседании - РИА Новости, 03.10.2023

Эксперты спрогнозировали действия комитета ОПЕК+ на ближайшем заседании

Мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 4 октября, вероятнее всего, рекомендует сохранить текущие условия сделки, поскольку нынешние котировки Brent близки к... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T02:37

2023-10-03T02:37

2023-10-03T02:37

россия

саудовская аравия

канада

опек

brent

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече 4 октября, вероятнее всего, рекомендует сохранить текущие условия сделки, поскольку нынешние котировки Brent близки к 100 долларам за баррель и поэтому благоприятны для членов альянса, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Страны ОПЕК+ вряд ли скорректируют нефтяную политику на своем заседании в среду, поскольку сокращение поставок и растущий спрос способствуют росту цен на нефть, и нефтедобытчиков такое состояние дел вполне устраивает. Цены на нефть марки Brent подскочили к концу третьего квартала до 97 долларов за баррель - самый высокий уровень с 2022 года", - сказал аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Старший консультант компании "Имплемента" Иван Тимонин также считает, что текущая ситуация на рынке благоприятна для членов ОПЕК+, поэтому изменений в сделке не ждет. При этом, по его словам, решения о продлении или изменении величины квот могут быть приняты на последующих встречах комитета. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет в среду регулярное заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения об ограничении добычи. Традиционно мониторинговый комитет не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендацию относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Плановое заседание всех глав ОПЕК+ ожидается 26 ноября. Прошлое заседание состоялось 4 августа. Тогда JMMC также не рекомендовал изменение квот на добычу нефти. Состояние дефицитаПо оценкам экспертов, мировой рынок нефти останется в состоянии дефицита до конца года на фоне сокращений поставок Саудовской Аравией и Россией и устойчиво высокого спроса на энергоносители. Они отметили, что в третьем квартале разрыв между спросом и предложением составил 1,3 миллиона баррелей в сутки. При этом их прогнозы на октябрь-декабрь разошлись. Так, Потавин считает, что в четвертом квартале глобальный дефицит нефти составит 1,1 миллиона баррелей в сутки. По мнению же Тимонина, он сократится до 650 тысяч баррелей в сутки за счет увеличения добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, в первую очередь, в Канаде. Но, несмотря на сокращение разрыва между спросом и предложением, эксперт "Имплементы" уверен, что цены останутся такими же высокими - в диапазоне 90-100 долларов за баррель сорта Brent. Кто куда сокращаетОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня ОПЕК+ объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные сокращения добычи отдельными странами. Так, сокращения Саудовской Аравией, которые были начаты с апреля и составляли 500 тысяч баррелей в сутки, на июль были усилены на 1 миллион баррелей в сутки, после Эр-Рияд продлил это усиление до конца года. Россия, в свою очередь, в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Сначала оно было продлено до конца 2023 года, позднее - до конца 2024 года. Вместе с этим Россия сокращает с августа экспорт нефти - в первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, с сентября по декабрь составит 300 тысяч баррелей в сутки.

https://ria.ru/20230810/opek-1889305404.html

https://ria.ru/20230927/nauka-1898745833.html

россия

саудовская аравия

канада

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россия, саудовская аравия, канада, опек, brent, экономика, цены на нефть