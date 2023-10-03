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В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности - РИА Новости, 03.10.2023
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15:38 03.10.2023 (обновлено: 15:39 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/opasnost-1900194266.html
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности - РИА Новости, 03.10.2023
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности
"Оранжевый" уровень опасности, учитывающий вероятность стихийных бедствий, объявлен в Петербурге в среду из-за ветра порывами до 25 метров в секунду, сообщила... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T15:38
2023-10-03T15:39
санкт-петербург
александр колесов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. "Оранжевый" уровень опасности, учитывающий вероятность стихийных бедствий, объявлен в Петербурге в среду из-за ветра порывами до 25 метров в секунду, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 11 до 19 часов 4 октября на территории Санкт-Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 25 метров в секунду", - говорится в сообщении. Также с 21.00 мск вторника до 9.00 мск среды в городе будет действовать "желтый" уровень опасности из-за дождя. Этот уровень означает потенциально опасную погоду, тогда как "оранжевый" уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Городские власти просят водителей по возможности воздержаться от поездок из-за высокого риска аварий, а пешеходов – соблюдать осторожность. Как сообщал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в среду в городе ожидается штормовой циклон, угрожающий наводнением.
https://ria.ru/20231001/pogoda-1899732178.html
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санкт-петербург, александр колесов
Санкт-Петербург, Александр Колесов
В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности

В Петербурге объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра в среду

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкШтормовое предупреждение в Санкт-Петербурге
Штормовое предупреждение в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Штормовое предупреждение в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. "Оранжевый" уровень опасности, учитывающий вероятность стихийных бедствий, объявлен в Петербурге в среду из-за ветра порывами до 25 метров в секунду, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
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"По информации Росгидрометцентра, с 11 до 19 часов 4 октября на территории Санкт-Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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Также с 21.00 мск вторника до 9.00 мск среды в городе будет действовать "желтый" уровень опасности из-за дождя. Этот уровень означает потенциально опасную погоду, тогда как "оранжевый" уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.
Городские власти просят водителей по возможности воздержаться от поездок из-за высокого риска аварий, а пешеходов – соблюдать осторожность.
Как сообщал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в среду в городе ожидается штормовой циклон, угрожающий наводнением.
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