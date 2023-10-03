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В Ирландии потребовали извинений из-за школьного учителя-пособника нацистов - РИА Новости, 03.10.2023
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20:10 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/natsisty-1900288742.html
В Ирландии потребовали извинений из-за школьного учителя-пособника нацистов
В Ирландии потребовали извинений из-за школьного учителя-пособника нацистов - РИА Новости, 03.10.2023
В Ирландии потребовали извинений из-за школьного учителя-пособника нацистов
Бывшие ученики дублинского колледжа им. Святого Конлета потребовали извинений от учебного заведения за жестокое обращение, которому они подвергались со стороны... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T20:10
2023-10-03T20:10
ирландия
франция
аргентина
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывшие ученики дублинского колледжа им. Святого Конлета потребовали извинений от учебного заведения за жестокое обращение, которому они подвергались со стороны бывшего французского коллаборациониста, который преподавал им французский язык, пишет во вторник издание Irish Examiner. "Бывшие ученики одной из дублинских школ требуют извинений за то обращение, которому они подверглись со стороны бывшего пособника нацистов, который годами преподавал в этой школе", - говорится в статье. Отмечается, что Луи Фетран, преподававший в колледже с конца 1950-х до 1985 года, во время Второй мировой войны был членом националистической бретонской группы "Безен Перро" и сотрудничал с войсками СС во время немецкой оккупации Франции. После падения Третьего рейха коллаборационист перебрался в Ирландию. "Я был ребенком, мне было всего 14 лет, когда я поступил в колледж им. Святого Конлета. В первые дни пребывания там я подвергся физическому насилию со стороны Фетрана. Это было начало многочисленных избиений, которым я подвергался и которым, я видел, подвергались другие со стороны Фетрана; его издевательства включали извращенную игру, когда он заставлял студентов снимать любой предмет одежды, который они не могли назвать по-французски", - приводятся слова из письма, направленного руководству школы одним из бывших учеников Уки Гоньи. Бывший сын посла Аргентины в Ирландии, журналист Уки Гоньи добавляет, что "как бы мастерски он (Фетран - ред.) ни преподавал французский, нет смысла подчеркивать, что за три десятилетия Фетрана можно было легко заменить". По его словам, извинения позволят бывшим ученикам "исцелиться". В письме другой выпускницы, имя которой не приводится, говорится, что в классе Фетрана царила "культура страха, которая даже в те времена была неприемлемой", пишет издание. Фетран умер в 2009 году. Его завещание, согласно которому Национальная библиотека Уэльса должна была получить коллекцию кассет и бумаг и денежную сумму в размере около 300 тысяч фунтов стерлингов, вызвало полемику. Кроме того, пишет СМИ, Университет Бретани во Франции не принял завещанные на развитие бретонского языка 50 тысяч евро из-за его связей с нацистами.
https://ria.ru/20231003/kanada-1900171592.html
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ирландия, франция, аргентина, в мире
Ирландия, Франция, Аргентина, В мире
В Ирландии потребовали извинений из-за школьного учителя-пособника нацистов

Экс-ученики колледжа в Ирландии хотят извинений из-за учителя-пособника нацистов

© Pixabay / SkitterphotoМост Сэмюэла Беккета в Дублине
Мост Сэмюэла Беккета в Дублине - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Pixabay / Skitterphoto
Мост Сэмюэла Беккета в Дублине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывшие ученики дублинского колледжа им. Святого Конлета потребовали извинений от учебного заведения за жестокое обращение, которому они подвергались со стороны бывшего французского коллаборациониста, который преподавал им французский язык, пишет во вторник издание Irish Examiner.
"Бывшие ученики одной из дублинских школ требуют извинений за то обращение, которому они подверглись со стороны бывшего пособника нацистов, который годами преподавал в этой школе", - говорится в статье.
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Отмечается, что Луи Фетран, преподававший в колледже с конца 1950-х до 1985 года, во время Второй мировой войны был членом националистической бретонской группы "Безен Перро" и сотрудничал с войсками СС во время немецкой оккупации Франции. После падения Третьего рейха коллаборационист перебрался в Ирландию.
"Я был ребенком, мне было всего 14 лет, когда я поступил в колледж им. Святого Конлета. В первые дни пребывания там я подвергся физическому насилию со стороны Фетрана. Это было начало многочисленных избиений, которым я подвергался и которым, я видел, подвергались другие со стороны Фетрана; его издевательства включали извращенную игру, когда он заставлял студентов снимать любой предмет одежды, который они не могли назвать по-французски", - приводятся слова из письма, направленного руководству школы одним из бывших учеников Уки Гоньи.
Бывший сын посла Аргентины в Ирландии, журналист Уки Гоньи добавляет, что "как бы мастерски он (Фетран - ред.) ни преподавал французский, нет смысла подчеркивать, что за три десятилетия Фетрана можно было легко заменить".
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По его словам, извинения позволят бывшим ученикам "исцелиться".
В письме другой выпускницы, имя которой не приводится, говорится, что в классе Фетрана царила "культура страха, которая даже в те времена была неприемлемой", пишет издание.
Фетран умер в 2009 году. Его завещание, согласно которому Национальная библиотека Уэльса должна была получить коллекцию кассет и бумаг и денежную сумму в размере около 300 тысяч фунтов стерлингов, вызвало полемику. Кроме того, пишет СМИ, Университет Бретани во Франции не принял завещанные на развитие бретонского языка 50 тысяч евро из-за его связей с нацистами.
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