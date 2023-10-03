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Более 330 тысяч детей воспитываются в многодетных семьях Подмосковья - РИА Новости, 03.10.2023
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Новости Подмосковья
 
12:25 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/mnogodetnye-1900138506.html
Более 330 тысяч детей воспитываются в многодетных семьях Подмосковья
Более 330 тысяч детей воспитываются в многодетных семьях Подмосковья - РИА Новости, 03.10.2023
Более 330 тысяч детей воспитываются в многодетных семьях Подмосковья
В Московской области в многодетных семьях воспитываются 334 тысячи детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:25
2023-10-03T12:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
многодетные семьи
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Московской области в многодетных семьях воспитываются 334 тысячи детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. Министр социального развития региона Людмила Болатаева отметила, что на территории региона проживает 104 тысячи многодетных семей. В них воспитывается 334 тысячи детей, в основном это школьники. "Наш регион гордится многодетными, у нас эффективная система мер поддержки таких семей, также дополнительно в этом году мы ввели повышенную выплату на школьную форму в 10 тысяч рублей для многодетных с низкими доходами", - сказала Болатаева. В пресс-службе пояснили, что семьи с детьми получают государственные услуги в удобном формате - проактивно или онлайн, не выходя из дома. Продление льготного статуса многодетной семьи также проактивно. В случае, если при рождении третьего и последующих детей семья становится многодетной, автоматически учащиеся в семье получают бесплатное питание в школе. В бюджете Московской области до конца текущего года предусмотрено 30 миллиардов рублей на все льготы и выплаты.
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московская область (подмосковье), многодетные семьи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Многодетные семьи

Более 330 тысяч детей воспитываются в многодетных семьях Подмосковья

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЖенщина с детьми во время прогулки в Москве
Женщина с детьми во время прогулки в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В Московской области в многодетных семьях воспитываются 334 тысячи детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Министр социального развития региона Людмила Болатаева отметила, что на территории региона проживает 104 тысячи многодетных семей. В них воспитывается 334 тысячи детей, в основном это школьники.
"Наш регион гордится многодетными, у нас эффективная система мер поддержки таких семей, также дополнительно в этом году мы ввели повышенную выплату на школьную форму в 10 тысяч рублей для многодетных с низкими доходами", - сказала Болатаева.
В пресс-службе пояснили, что семьи с детьми получают государственные услуги в удобном формате - проактивно или онлайн, не выходя из дома. Продление льготного статуса многодетной семьи также проактивно. В случае, если при рождении третьего и последующих детей семья становится многодетной, автоматически учащиеся в семье получают бесплатное питание в школе.
В бюджете Московской области до конца текущего года предусмотрено 30 миллиардов рублей на все льготы и выплаты.
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