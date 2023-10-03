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Суд в Хабаровске вынес приговор группе лже-медиков

Суд в Хабаровске вынес приговор группе лже-медиков - РИА Новости, 03.10.2023

Суд в Хабаровске вынес приговор группе лже-медиков

Реальные сроки получили лже-медики после обмана жителей Хабаровска на сумму более 40 миллионов рублей, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T06:24

2023-10-03T06:24

2023-10-03T06:25

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ХАБАРОВСК, 3 окт - РИА Новости. Реальные сроки получили лже-медики после обмана жителей Хабаровска на сумму более 40 миллионов рублей, сообщает прокуратура Хабаровского края. По данным надзорного ведомства, с октября 2016 по февраль 2019 года в Хабаровске организованная группа наладила работу лже-медцентра для оказания врачебной и спецпомощи населению. Руководитель отдела продаж обучала подчиненных, лично присутствовала на первичном приеме граждан, проводила диагностику состояния их здоровья и сообщала о якобы имеющихся заболеваниях, убеждав в необходимости срочного лечения. В итоге, клиенты оформляли кредиты в банках на псевдолечение. Всего она похитила путем обмана у 194 граждан около 23 миллионов рублей, а также покушалась на хищение у пяти граждан 598 тысяч рублей. Аналогичным способом старший менеджер отдела продаж центра обманул 149 граждан на сумму свыше 17 миллионов рублей и покушался украсть еще 139 тысяч. Менеджер отдела продаж похитил у 20 граждан свыше 2,2 миллиона рублей, хотел обмануть еще на более 100 тысяч. Отмечается, что Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор по делу: бывшая руководитель отдела продаж признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество), пункту "б" части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Старший менеджер и менеджер отдела продаж - по части 4 статьи 159, части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество). "Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Старший менеджер отдела продаж приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Менеджер – к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении прокуратуры региона. Кроме этого, уточняется, что подсудимая по предварительному сговору с руководителем ООО "Тригон-ДВ" представила в налоговую инспекцию данные о себе как о генеральном директоре и учредителе этого псевдомедцентра "при отсутствии цели управления им".

https://ria.ru/20231002/vzyatki-1899846317.html

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хабаровск, россия, хабаровский край, происшествия