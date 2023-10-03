https://ria.ru/20231003/matkapital-1900142710.html

Силуанов рассказал о расходах бюджета на выплату материнского капитала

Силуанов рассказал о расходах бюджета на выплату материнского капитала - РИА Новости, 03.10.2023

Силуанов рассказал о расходах бюджета на выплату материнского капитала

Все социальные обязательства в РФ будут проиндексированы, деньги на это заложены в бюджет: в частности, предусмотрена индексация выплат материнского капитала,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:37

2023-10-03T12:37

2023-10-03T13:28

россия

экономика

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Все социальные обязательства в РФ будут проиндексированы, деньги на это заложены в бюджет: в частности, предусмотрена индексация выплат материнского капитала, заявил во вторник глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации по параметрам проекта бюджета на 2024-2026 годы."Маткапитал. Более 4 миллионов семей получат материнский капитал в соответствии с принятым решением, объем материнского капитала будет проиндексирован на инфляцию текущего 2023 года, на 7,5%, на эти цели предусмотрено 1,6 триллиона рублей", - сказал Силуанов.

https://ria.ru/20230110/kapital-1843915281.html

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