https://ria.ru/20231003/matkapital-1900142710.html
Силуанов рассказал о расходах бюджета на выплату материнского капитала
Силуанов рассказал о расходах бюджета на выплату материнского капитала - РИА Новости, 03.10.2023
Силуанов рассказал о расходах бюджета на выплату материнского капитала
Все социальные обязательства в РФ будут проиндексированы, деньги на это заложены в бюджет: в частности, предусмотрена индексация выплат материнского капитала,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:37
2023-10-03T12:37
2023-10-03T13:28
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экономика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Все социальные обязательства в РФ будут проиндексированы, деньги на это заложены в бюджет: в частности, предусмотрена индексация выплат материнского капитала, заявил во вторник глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации по параметрам проекта бюджета на 2024-2026 годы."Маткапитал. Более 4 миллионов семей получат материнский капитал в соответствии с принятым решением, объем материнского капитала будет проиндексирован на инфляцию текущего 2023 года, на 7,5%, на эти цели предусмотрено 1,6 триллиона рублей", - сказал Силуанов.
https://ria.ru/20230110/kapital-1843915281.html
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россия, экономика
Силуанов рассказал о расходах бюджета на выплату материнского капитала
Силуанов: расходы бюджета на выплату маткапитала составят 1,6 трлн рублей
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Все социальные обязательства в РФ будут проиндексированы, деньги на это заложены в бюджет: в частности, предусмотрена индексация выплат материнского капитала, заявил во вторник глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации по параметрам проекта бюджета на 2024-2026 годы.
"Маткапитал. Более 4 миллионов семей получат материнский капитал в соответствии с принятым решением, объем материнского капитала будет проиндексирован на инфляцию текущего 2023 года, на 7,5%, на эти цели предусмотрено 1,6 триллиона рублей", - сказал Силуанов.
В ГД предложили ежегодно информировать об остатке материнского капитала