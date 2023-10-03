https://ria.ru/20231003/kontrol-1900206779.html

Австрия введет контроль на границе со Словакией

Австрия введет контроль на границе со Словакией - РИА Новости, 03.10.2023

Австрия введет контроль на границе со Словакией

Австрия с полуночи (час ночи в среду по мск) введет контроль на границе со Словакией, говорится в заявлении австрийского МВД. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T16:32

2023-10-03T16:32

2023-10-03T16:47

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Австрия с полуночи (час ночи в среду по мск) введет контроль на границе со Словакией, говорится в заявлении австрийского МВД."Министр внутренних дел Герхард Карнер заявил 3 октября 2023 года, что Австрия возобновит пограничный контроль со Словакией с полуночи 4 октября 2023 года", - говорится в заявлении министерства.Карнер также заявил, что принимаемая мера призвана бороться с незаконным перемещением мигрантов.Согласно заявлению МВД, существует риск, что после решения Польши и Чехии ввести на 10 дней контроль на границе со Словакией маршруты по незаконному перемещения мигрантов сместятся на территорию Австрии, и вводимая мера призвана это предотвратить.

https://ria.ru/20230927/kontrol-1898971663.html

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австрия, словакия, в мире, польша