https://ria.ru/20231003/kontrnastuplenie-1900297586.html

Контрнаступление ВСУ постепенно тухнет, считает боец ОБТФ "Каскад"

Контрнаступление ВСУ постепенно тухнет, считает боец ОБТФ "Каскад" - РИА Новости, 03.10.2023

Контрнаступление ВСУ постепенно тухнет, считает боец ОБТФ "Каскад"

Контрнаступление Вооруженных сил Украины постепенно затухает, рассказал РИА Новости оператор беспилотника "Zala" оперативно-боевого тактического формирования... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T21:51

2023-10-03T21:51

2023-10-03T22:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Контрнаступление Вооруженных сил Украины постепенно затухает, рассказал РИА Новости оператор беспилотника "Zala" оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным "Корлус". "В начале они (ВСУ - ред.) кидали большие силы: то есть, техника, личный состав. Их было довольно много, они их не жалели. Сейчас глядя на все сверху, можно понять, что у противника заканчиваются средства - это личный состав, в первую очередь, и техника, поскольку с каждым разом, когда они пытаются наступать, заметно, что количество техники уменьшается", - рассказал собеседник агентства. Также он привел пример: в начале контрнаступления группы ВСУ, идущие на штурм, состояли из пяти танков с поддержкой бронемашин и пехоты. Сейчас же это два танка, около трех бронемашин и меньшее количество пехоты, добавил боец ОБТФ "Каскад". "Если сравнивать, как всё происходило в начале лета и сейчас, то можно сделать вывод, что контрнаступление, как и огонь постепенно тухнет", - сказал военнослужащий.

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899733948.html

https://ria.ru/20230926/kontrnastuplenie-1898758582.html

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Оператор беспилотника: "Контрнаступление" ВСУ затухает" «Контрнаступление» ВСУ затухает, рассказал оператор беспилотника тактического формирования «Каскад». По его словам, «глядя на все сверху, можно понять, что у противника заканчиваются средства». 2023-10-03T21:51 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины