https://ria.ru/20231003/konferentsiya-1900079928.html
В Аргентине оценили значение конференции "Россия – Латинская Америка"
В Аргентине оценили значение конференции "Россия – Латинская Америка" - РИА Новости, 03.10.2023
В Аргентине оценили значение конференции "Россия – Латинская Америка"
Парламентская конференция "Россия–Латинская Америка" позволила участникам лучше понять ситуацию в России в сферах экономики, политики, а также позицию в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T01:53
2023-10-03T01:53
2023-10-03T01:53
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Парламентская конференция "Россия–Латинская Америка" позволила участникам лучше понять ситуацию в России в сферах экономики, политики, а также позицию в украинском конфликте, заявила РИА Новости депутат Аргентины в парламенте Меркосур Хулия Перье. "Мне кажется, что этот визит послужит для понимания той ситуации, которая существует здесь, в России, относительно экономической и политической ситуации, войны в том числе, мы не можем избежать обсуждения вопроса войны", - сказала Перье. По словам депутата, в Латинской Америке, которая всегда стремилась к сближению с Россией, конференцию восприняли с большим энтузиазмом и интересом. "Аргентина более 100 лет дружит, сотрудничает и развивает отношения (с Россией), а это значит, что нам постоянно приходится углублять свои знания о том, что здесь происходит, как живут люди, как развивается среда и жизнь, для нас это очень важно", - добавила Перье. По мнению собеседницы агентства, включение Аргентины в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) стало фундаментальным шагом для развития отношений между Россией и Латинской Америкой. "Считаю, что мы должны вернуться к обсуждению политики между странами с развивающейся экономикой, имеющими одинаковые интересы <...>, чтобы мы могли бы сделать более открытыми наши отношения с остальным миром", - отметила депутат. В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы прошла первая международная парламентская конференция "Россия–Латинская Америка". В рамках конференции, в которой приняли участие более 200 делегатов из числа законодателей, общественников и экспертов из латиноамериканского региона, парламентарии обсудили с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.
https://ria.ru/20230929/pomosch-1899345339.html
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россия, аргентина, латинская америка, брикс, госдума рф
Россия, Аргентина, Латинская Америка, БРИКС, Госдума РФ
В Аргентине оценили значение конференции "Россия – Латинская Америка"
В Аргентине заявили, что парламентская конференция помогла лучше понять Россию
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Парламентская конференция "Россия–Латинская Америка" позволила участникам лучше понять ситуацию в России в сферах экономики, политики, а также позицию в украинском конфликте, заявила РИА Новости депутат Аргентины в парламенте Меркосур Хулия Перье.
«
"Мне кажется, что этот визит послужит для понимания той ситуации, которая существует здесь, в России, относительно экономической и политической ситуации, войны в том числе, мы не можем избежать обсуждения вопроса войны", - сказала Перье.
По словам депутата, в Латинской Америке
, которая всегда стремилась к сближению с Россией, конференцию восприняли с большим энтузиазмом и интересом.
"Аргентина более 100 лет дружит, сотрудничает и развивает отношения (с Россией), а это значит, что нам постоянно приходится углублять свои знания о том, что здесь происходит, как живут люди, как развивается среда и жизнь, для нас это очень важно", - добавила Перье.
По мнению собеседницы агентства, включение Аргентины в группу БРИКС
(Бразилия
, Россия, Индия
, Китай
и ЮАР
) стало фундаментальным шагом для развития отношений между Россией и Латинской Америкой.
"Считаю, что мы должны вернуться к обсуждению политики между странами с развивающейся экономикой, имеющими одинаковые интересы <...>, чтобы мы могли бы сделать более открытыми наши отношения с остальным миром", - отметила депутат.
В Москве
с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы
прошла первая международная парламентская конференция "Россия–Латинская Америка". В рамках конференции, в которой приняли участие более 200 делегатов из числа законодателей, общественников и экспертов из латиноамериканского региона, парламентарии обсудили с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.
Россия всегда приходила на помощь Латинской Америке, заявили в Аргентине