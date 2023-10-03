https://ria.ru/20231003/karabakh-1900206094.html
МИД заверил, что Россия продолжит помогать армянам Карабаха
МИД заверил, что Россия продолжит помогать армянам Карабаха - РИА Новости, 03.10.2023
МИД заверил, что Россия продолжит помогать армянам Карабаха
Россия определяет объем и номенклатуру помощи армянскому населению Карабаха с учетом озвученных Ереваном потребностей, продолжит и дальше помогать, сообщили в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:27
2023-10-03T16:27
2023-10-03T17:27
россия
ситуация в нагорном карабахе
в мире
нагорный карабах
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия определяет объем и номенклатуру помощи армянскому населению Карабаха с учетом озвученных Ереваном потребностей, продолжит и дальше помогать, сообщили в МИД РФ."С учетом озвученных на брифинге в МИД Армении 2 октября гуманитарных потребностей определяем объем и номенклатуру гумпомощи. Такая работа главным образом направлена на удовлетворение первоочередных нужд", - говорится в сообщении.Уточняется, что Россия оказывает помощь как покинувшим регион, так и оставшимся в нем. Российские миротворцы, добавили в МИД, с 20 сентября доставили карабахцам около 200 тонн гуманитарных грузов и организовали медицинскую эвакуацию. Кроме того, в регионе продолжают работать российские военные медики."Работа по оказанию гуманитарной помощи армянскому населению Нагорного Карабаха будет продолжена", - добавили в российском МИД.
https://ria.ru/20231002/karabakh-1900036327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в нагорном карабахе, в мире, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Нагорный Карабах, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД заверил, что Россия продолжит помогать армянам Карабаха
МИД: Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь армянам Карабаха