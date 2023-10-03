Рейтинг@Mail.ru
МИД заверил, что Россия продолжит помогать армянам Карабаха - РИА Новости, 03.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 03.10.2023 (обновлено: 17:27 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/karabakh-1900206094.html
МИД заверил, что Россия продолжит помогать армянам Карабаха
МИД заверил, что Россия продолжит помогать армянам Карабаха - РИА Новости, 03.10.2023
МИД заверил, что Россия продолжит помогать армянам Карабаха
Россия определяет объем и номенклатуру помощи армянскому населению Карабаха с учетом озвученных Ереваном потребностей, продолжит и дальше помогать, сообщили в... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T16:27
2023-10-03T17:27
россия
ситуация в нагорном карабахе
в мире
нагорный карабах
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899768642_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_3fcc7682010a4d464566594f3f25be68.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия определяет объем и номенклатуру помощи армянскому населению Карабаха с учетом озвученных Ереваном потребностей, продолжит и дальше помогать, сообщили в МИД РФ."С учетом озвученных на брифинге в МИД Армении 2 октября гуманитарных потребностей определяем объем и номенклатуру гумпомощи. Такая работа главным образом направлена на удовлетворение первоочередных нужд", - говорится в сообщении.Уточняется, что Россия оказывает помощь как покинувшим регион, так и оставшимся в нем. Российские миротворцы, добавили в МИД, с 20 сентября доставили карабахцам около 200 тонн гуманитарных грузов и организовали медицинскую эвакуацию. Кроме того, в регионе продолжают работать российские военные медики."Работа по оказанию гуманитарной помощи армянскому населению Нагорного Карабаха будет продолжена", - добавили в российском МИД.
https://ria.ru/20231002/karabakh-1900036327.html
россия
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899768642_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e2ad3872f91a59a36d7f8ccbe623e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ситуация в нагорном карабахе, в мире, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Нагорный Карабах, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД заверил, что Россия продолжит помогать армянам Карабаха

МИД: Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь армянам Карабаха

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкБеженцы из Нагорного Карабаха у Лачинского коридора
Беженцы из Нагорного Карабаха у Лачинского коридора - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
Перейти в медиабанк
Беженцы из Нагорного Карабаха у Лачинского коридора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия определяет объем и номенклатуру помощи армянскому населению Карабаха с учетом озвученных Ереваном потребностей, продолжит и дальше помогать, сообщили в МИД РФ.
"С учетом озвученных на брифинге в МИД Армении 2 октября гуманитарных потребностей определяем объем и номенклатуру гумпомощи. Такая работа главным образом направлена на удовлетворение первоочередных нужд", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Россия оказывает помощь как покинувшим регион, так и оставшимся в нем. Российские миротворцы, добавили в МИД, с 20 сентября доставили карабахцам около 200 тонн гуманитарных грузов и организовали медицинскую эвакуацию. Кроме того, в регионе продолжают работать российские военные медики.
"Работа по оказанию гуманитарной помощи армянскому населению Нагорного Карабаха будет продолжена", - добавили в российском МИД.
Вид на город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Лавров прокомментировал ситуацию в Карабахе
2 октября, 18:24
 
РоссияСитуация в Нагорном КарабахеВ миреНагорный КарабахМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала