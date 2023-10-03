https://ria.ru/20231003/kadyrov-1900133142.html

Шойгу отметил роль Кадырова и Чечни в формировании подразделений для СВО

Шойгу отметил роль Кадырова и Чечни в формировании подразделений для СВО - РИА Новости, 03.10.2023

Шойгу отметил роль Кадырова и Чечни в формировании подразделений для СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу, говоря о формировании подразделений для спецоперации, особо отметил Чечню и лично главу республики Рамзана Кадырова. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:10

2023-10-03T12:10

2023-10-03T15:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

гудермес

рамзан кадыров

сергей шойгу

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу, говоря о формировании подразделений для спецоперации, особо отметил Чечню и лично главу республики Рамзана Кадырова. "Особо хочу отметить Чеченскую Республику и лично ее главу Рамзана Ахматовича Кадырова. Всего в республике сформировано три мотострелковых полка и три мотострелковых батальона", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России. Кроме того, он отметил подразделения под командованием Героя России Апти Алаудинова, которые "достойно проявили себя в специальной военной операции". "Прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек. Созданная в регионе система подготовки позволяет своевременно осуществлять смену личного состава, выполняющего боевые задачи", - подчеркнул министр. По словам Шойгу, в том числе благодаря всесторонней социальной поддержке военнослужащих и членов их семей работа по набору контрактников и добровольцев "набирает темпы".

https://ria.ru/20231003/spetsoperatsi-1900132656.html

россия

гудермес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, гудермес, рамзан кадыров, сергей шойгу