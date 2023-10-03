https://ria.ru/20231003/kadyrov-1900133142.html
Шойгу отметил роль Кадырова и Чечни в формировании подразделений для СВО
Шойгу отметил роль Кадырова и Чечни в формировании подразделений для СВО - РИА Новости, 03.10.2023
Шойгу отметил роль Кадырова и Чечни в формировании подразделений для СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу, говоря о формировании подразделений для спецоперации, особо отметил Чечню и лично главу республики Рамзана Кадырова. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T12:10
2023-10-03T12:10
2023-10-03T15:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
гудермес
рамзан кадыров
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900190820_0:292:2800:1867_1920x0_80_0_0_ffb213be9f2dbb5eb813cf0416960ddf.jpg
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу, говоря о формировании подразделений для спецоперации, особо отметил Чечню и лично главу республики Рамзана Кадырова. "Особо хочу отметить Чеченскую Республику и лично ее главу Рамзана Ахматовича Кадырова. Всего в республике сформировано три мотострелковых полка и три мотострелковых батальона", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России. Кроме того, он отметил подразделения под командованием Героя России Апти Алаудинова, которые "достойно проявили себя в специальной военной операции". "Прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек. Созданная в регионе система подготовки позволяет своевременно осуществлять смену личного состава, выполняющего боевые задачи", - подчеркнул министр. По словам Шойгу, в том числе благодаря всесторонней социальной поддержке военнослужащих и членов их семей работа по набору контрактников и добровольцев "набирает темпы".
https://ria.ru/20231003/spetsoperatsi-1900132656.html
россия
гудермес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900190820_247:0:2736:1867_1920x0_80_0_0_966bb17a679cfed4cc4eeda640af3108.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, гудермес, рамзан кадыров, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Гудермес, Рамзан Кадыров, Сергей Шойгу
Шойгу отметил роль Кадырова и Чечни в формировании подразделений для СВО
Шойгу отметил роль Кадырова и Чечни в формировании полков и батальонов для СВО
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу, говоря о формировании подразделений для спецоперации, особо отметил Чечню и лично главу республики Рамзана Кадырова.
«
"Особо хочу отметить Чеченскую Республику и лично ее главу Рамзана Ахматовича Кадырова. Всего в республике сформировано три мотострелковых полка и три мотострелковых батальона", - сказал Шойгу
на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.
Кроме того, он отметил подразделения под командованием Героя России Апти Алаудинова, которые "достойно проявили себя в специальной военной операции".
"Прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысяч человек. Созданная в регионе система подготовки позволяет своевременно осуществлять смену личного состава, выполняющего боевые задачи", - подчеркнул министр.
По словам Шойгу, в том числе благодаря всесторонней социальной поддержке военнослужащих и членов их семей работа по набору контрактников и добровольцев "набирает темпы".
Российские войска значительно ослабили боевой потенциал ВСУ, заявил Шойгу