https://ria.ru/20231003/estoniya-1900146855.html

Глава Минобороны Эстонии заявил о продолжении военной поддержки Украины

Глава Минобороны Эстонии заявил о продолжении военной поддержки Украины - РИА Новости, 03.10.2023

Глава Минобороны Эстонии заявил о продолжении военной поддержки Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур встретился в Киеве с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым и заявил, что Таллин продолжит военную поддержку Украины,... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T12:47

2023-10-03T12:47

2023-10-03T12:48

украина

в мире

эстония

ханно певкур

рустем умеров

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур встретился в Киеве с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым и заявил, что Таллин продолжит военную поддержку Украины, сообщила во вторник пресс-служба эстонского военного ведомства. По мнению Певкура, сторонникам Украины необходимо сохранять и продолжать выбранный курс на военную поддержку Киева. "Нам необходимо запустить оборонную промышленность в масштабах военного времени, позволить Украине прогрессировать на поле боя в своем собственном темпе. Украине нужна наша поддержка и помощь, чтобы выиграть эту войну", - приводит пресс-служба слова Певкура. На встрече с Певкуром Умеров представил обзор последних событий на фронте и помощи западных стран. Певкур рассказал новому министру о военной помощи Эстонии Украине на данный момент. По данным минобороны Эстонии, после начала боевых действий на Украине Таллин предоставил Киеву военную помощь почти на 400 миллионов евро, или более 1% от ВВП республики. В ее состав вошли ракеты для противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки. Эстония также предоставила Украине три полевых госпиталя в сотрудничестве с Германией, Нидерландами и Норвегией. Четвертый госпиталь уже готов к отправке совместно с Исландией и Германией. Певкур передал Умерову символический ключ от этого госпиталя. Глава минобороны Эстонии заверил, что Таллин продолжит обучение украинских военных, отметив, что в Эстонии уже прошли обучение артиллеристы, снайперы и медики. Он добавил, что "Эстония, безусловно, будет оказывать такую помощь и в будущем". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231002/naemniki-1900072966.html

https://ria.ru/20230926/estoniya-1898702946.html

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украина, в мире, эстония, ханно певкур, рустем умеров, нато