https://ria.ru/20231003/dnepropetrovsk-1900082840.html

В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ

В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2023

В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв произошел в пригороде украинского города Днепропетровска, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T03:33

2023-10-03T03:33

2023-10-03T03:33

специальная военная операция на украине

днепропетровск

украина

николаевская область

вооруженные силы рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Взрыв произошел в пригороде украинского города Днепропетровска, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Днепр - взрыв в пригороде", - говорится в сообщении издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Днепропетровск на Украине с 2016 года стали называть Днепром в рамках "декоммунизации".

https://ria.ru/20231002/kherson-1899861506.html

днепропетровск

украина

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровск, украина, николаевская область, вооруженные силы рф, в мире