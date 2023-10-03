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В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:33 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/dnepropetrovsk-1900082840.html
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2023
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв произошел в пригороде украинского города Днепропетровска, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T03:33
2023-10-03T03:33
специальная военная операция на украине
днепропетровск
украина
николаевская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Взрыв произошел в пригороде украинского города Днепропетровска, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Днепр - взрыв в пригороде", - говорится в сообщении издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Днепропетровск на Украине с 2016 года стали называть Днепром в рамках "декоммунизации".
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днепропетровск
украина
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днепропетровск, украина, николаевская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв, сообщили СМИ

"Зеркало недели": в пригороде Днепропетровска прогремел взрыв

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Взрыв произошел в пригороде украинского города Днепропетровска, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
«
"Днепр - взрыв в пригороде", - говорится в сообщении издания.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Днепропетровск на Украине с 2016 года стали называть Днепром в рамках "декоммунизации".
Херсон - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
СМИ: в подконтрольном ВСУ Херсоне третий раз за утро прогремели взрывы
2 октября, 11:04
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскУкраинаНиколаевская областьВооруженные силы РФВ мире
 
 
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